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Samsung пообещала, что Galaxy Note 9 не будет взрываться
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Samsung пообещала, что Galaxy Note 9 не будет взрываться 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Android Insider
Глава мобильного отделения Samsung Кох Дон Джин (Koh Dong-jin) заверил журналистов, что новый флагманский смартфон Galaxy Note 9 не повторит судьбу печально известного Galaxy Note 7.
Кох Дон Джин заявил: «Батарея в Galaxy Note 9 безопасна, как никогда. Пользователям больше можно не беспокоиться о батареях».
Напомним, компания Samsung Electronics представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9 на пресс-мероприятии в Нью-Йорке 9 августа. Он уже доступен для предварительного заказа, продажи в России стартуют с 31 августа по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.
Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.
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