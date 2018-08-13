AirSelfie представила улучшенную версию компактного селфи-дрона

Компания AirSelfie два года назад представила первый миниатюрный селфи-дрон. Теперь же стартап представил улучшенный вариант с новой камерой, но при этом, с меньшим ценником. Модель доступна для приобретения в Amazon по цене в $199. Первая версия дрона была оценена в $249.

Внешний вид AirSelfie2 остался прежним, равно как и функционал. Основным отличием стала камера, которая вместо 5 Мп предлагает 12 Мп, а также объем памяти, увеличенный с 4 Гб до 16 Гб. Время фото— и видеозаписи (1080p) было увеличено с 3 до 5 минут. При этом, дрон может летать вокруг пользователя на расстоянии не более 20 метров. В компании сообщили также и об увеличении емкости аккумулятора, однако конкретные цифры названы не были. По сути, модель являет собой все такое же компактное устройство, которое можно поместить в небольшой рюкзак и даже в карман. Вторая, улучшенная версия дрона может похвастаться режимом работы до пяти минут на одной зарядке.

Со стороны может показаться, что показатель несерьезен, однако дрон создавался не в качестве полноценного летающего дрона с камерой, а как быстрая замена камеры на смартфоне. В целом, новая модель получилась компактной и мобильной. С ее помощью пользователь сможет запечатлеть множество красивых видов.