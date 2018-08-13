Шведские подушки безопасности для велосипедистов подключат к смартфону

Шведская компания Hövding, создавшая первую в мире подушку безопасности для велосипедистов, осенью 2019 года планирует выпустить новую версию под названием VEGA. Эта подушка безопасности должна стать более доступной в сравнении с первым продуктом, запущенным в 2012 году.

Производители улучшат время автономной работы, дизайн, также для подключения к смартфону будет встроена система Bluetooth. По словам авторов, это позволит обновлять прошивку для подушки безопасности.

Напомним, в Европе широко распространена подушка безопаности для автомобилистов, которая с успехом заменяет шлем. Она надевается на шею и с помощью датчиков фиксирует падение человека, раскрывается, защищая его голову от удара всего за 0,1 секунды.

Hövding уже продается в 16 европейских странах. С 2012 года производитель продал 100 тысяч экземпляров стоимостью 300 долларов каждый.

Hövding выпустит новую модель