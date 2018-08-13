В продажу поступил компьютерный монитор на базе «электронных чернил»

Похоже, что китайцы намерены делать ставку на E Ink. Во всяком случае, это касается компании Dasung Tech, которая запустила продажи монитора на базе «электронных чернил». Разработчик позиционирует его как устройство для программистов и разработчиков.

Новинка называется Paperlike HD. Монитор получил 13,3-дюймовый экран E Ink (Mobius Carta) с разрешением 2200 × 1650 точек и плотностью 207 пикселей на дюйм. Для подключения используется USB (для питания) и mini-HDMI (для передачи данных). Новинка изначально задумана как дополнительный дисплей, ведь цветов там нет по определению, а скорость отклика и обновление изображения довольно низкие по сравнению с классическими дисплеями.

Подобное, к слову, было у компании Onyx. Ридер Boox Max 2 можно было превратить в дисплей, купив специальную подставку. Китайская же новинка получила всё в комплекте. Плюс там есть крепление VESA размерами 75 × 75 мм, а устройство поддерживает регулировки контрастности, скорости обновления и так далее. Другое дело, насколько качественно это работает.