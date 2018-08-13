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Официальные обои с Galaxy Note 9 доступны для загрузки
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Официальные обои с Galaxy Note 9 доступны для загрузки 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Обои популярных смартфонов всегда попадают в сеть вскоре после анонса. Так было с OnePlus 6 и вторым поколением Pixel, которое поделилось эксклюзивными изображениями. Galaxy Note 9 — не исключение. Теперь картинки с флагмана получится поставить на любое устройство.
Всего фотографий 10, сообщают сотрудники Phone Arena. Обои подчёркивают преимущества AMOLED-дисплеев, особенно способность показывать глубокий чёрный цвет. В основном это абстракция и красивые градиенты.
Разрешение картинок — 2560 х 2560 пикселей, вес колеблется от 2 до 4 мегабайтов. Использовать их получится даже на экранах ноутбуков.
Для загрузки архива с десятью обоями в полном качестве перейдите по ссылке.
Мыслями о новом смартфоне Samsung и изображениях делимся в Телеграм-чате AndroidInsider.
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