Официальные обои с Galaxy Note 9 доступны для загрузки

Обои популярных смартфонов всегда попадают в сеть вскоре после анонса. Так было с OnePlus 6 и вторым поколением Pixel, которое поделилось эксклюзивными изображениями. Galaxy Note 9 — не исключение. Теперь картинки с флагмана получится поставить на любое устройство.

Всего фотографий 10, сообщают сотрудники Phone Arena. Обои подчёркивают преимущества AMOLED-дисплеев, особенно способность показывать глубокий чёрный цвет. В основном это абстракция и красивые градиенты.

Разрешение картинок — 2560 х 2560 пикселей, вес колеблется от 2 до 4 мегабайтов. Использовать их получится даже на экранах ноутбуков.

Для загрузки архива с десятью обоями в полном качестве перейдите по ссылке.

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