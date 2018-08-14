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Alcatel выпустила безрамочный смартфон с большим аккумулятором
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Alcatel выпустила безрамочный смартфон с большим аккумулятором 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MDDevice
Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, представил новый смартфон Alcatel 7. Он относится к среднему уровню, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне, получил двойную камеру и ёмкий аккумулятор.
Alcatel 7 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160×1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, основную двойную камеру на 12+2 Мп и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.
Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Смартфон Alcatel 7 доступен у американского оператора MetroPCS по цене 180 долларов США.
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