Nokia обновит почти все смартфоны до Android 9 Pie

Компания HMD Global подтвердила, что почти все смартфоны Nokia смогут обновиться до свежайшей версии операционной системы Android 9 Pie. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Nokia Mobile и представителями компании.

По словам Nokia Mobile, Android 9 Pie станет доступен для Nokia 3, 5, 6 и 8. Распространение будет постадийным, как обычно. Модель Nokia 7 Plus как часть программы Android One гарантировано будет получать обновления ПО в течение двух лет, включая Android 9 Pie.