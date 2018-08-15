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Nokia обновит почти все смартфоны до Android 9 Pie
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Nokia обновит почти все смартфоны до Android 9 Pie 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания HMD Global подтвердила, что почти все смартфоны Nokia смогут обновиться до свежайшей версии операционной системы Android 9 Pie. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Nokia Mobile и представителями компании.
По словам Nokia Mobile, Android 9 Pie станет доступен для Nokia 3, 5, 6 и 8. Распространение будет постадийным, как обычно. Модель Nokia 7 Plus как часть программы Android One гарантировано будет получать обновления ПО в течение двух лет, включая Android 9 Pie.
Чуть позднее финскому профильному ресурсу Suomimobiili.fi удалось получить официальное подтверждение от HMD, что почти все её смартфоны обновятся. Полный список моделей, которые получат Android 9 Pie в ближайшие месяцы включает: Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 (Китай), Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia X6 (Китай), and Nokia X5 (Китай).
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