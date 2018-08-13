Недорогой смартфон-долгожитель Nokia 2.1 поступил в продажу

Компания HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 2.1 в России . Модель приходит на смену прошлогоднему ультрабюджетному Nokia 2.

Это модель с более современной начинкой, ёмким аккумулятором и заявленным временем автономной работы в два дня. Смартфон получил увеличенный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), фронтальные стереодинамики, 5-мегапиксельную фронтальную и 8-мегапиксельную основную камеры.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. Смартфон работает на Android Oreo (Go edition), оптимизированной для маломощных смартфонов. Обновление до Android P готовится.

Смартфон Nokia 2.1 доступен в магазинах «Билайн» и фирменном интернет-магазине Nokia в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром, серый с серебром. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 7990 рублей.