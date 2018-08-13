BQ-5206L Balance: обзор компактного смартфона с емким аккумулятором

Сегодня у нас на обзоре смартфон, который был представлен компанией BQ в мае этого года. Модель получила бюджетные характеристики, но может похвастаться емким аккумулятором на 5000 мАч. Стоит девайс совсем недорого — 8290 рублей или $125. Производитель не поддался истерии по новомодным экранам 18:9 и реализовал здесь классический формат дисплея со сторонами с соотношением 16:9. Дисплей BQ-5206L Balance оснастили уже нечасто встречающейся, компактной диагональю в 5,2 дюйма с разрешением HD. Это достаточно удобный смартфон для пользователей, которым нужен минимум от своего мобильного спутника, но желательно две «симки» и хорошая автономность.

О том, что конкретно представляет из себя новинка, мы постараемся максимально объективно рассмотреть дальше. О других устройствах производителя можете узнать из нашего обширного цикла обзоров смартфонов BQ. Комплектация

Как и большинство смартфонов данного производителя, сегодняшний герой поставляется в запечатанном традиционном боксе красно-белого цвета в виде слайдера. Спереди изображен сам Balance, а сзади указаны его основные характеристики, главные особенности и не особо богатый комплект поставки.

На коробке также указано, что приобретая любой девайс, BQ вы помогаете детям. Компания участвует в благотворительности и часть выручки отчисляет на помощь нуждающимся. Подробнее об этом можно также узнать из установленного на смартфоне специального приложения.

Открыв коробку, мы видим, собственно, сам смартфон, запечатанный в кулечек, а под ним всю остальную комплектацию. Сюда входит зарядное устройство на 5В/2А и дата-кабель USB-microUSB белого цвета, инструкция и гарантия, а также традиционный скидочный купон на 20% на аксессуары для смартфона из фирменного магазина. Всё полностью на русском языке. Никаких дополнительных аксессуаров, типа гарнитуры, мы не находим.

На верхней внутренней части бокса видим металлическую скрепку для лотка SIM. В этот раз аккумулятор не съемный, а сам лоток гибридный и может вместить либо две сим-карты либо симку + карту памяти. Не самое идеальное решение, так как производитель имеет в ассортименте модели, где можно использовать пару SIM и microSD одновременно, например, в BQ-5701L Slim. Но все равно очень неплохо.

Достав смартфон из коробки из пакетика мы видим, что экран и задняя крышка дополнительно проклеены заводскими пленками с характеристиками и предупреждениями. На экране под заводской наклейкой есть ещё одна обычная защитная плёнка, что радует, ведь не нужно клеить её самостоятельно. Для чистоты эксперимента мы снимем её также, тем более в верхней ее части наблюдается пара пузырьков.

Пока первые впечатления положительные. Устройство для своих размеров достаточно увесистое, благодаря емкому аккумулятору (176 граммов), а все аксессуары из комплекта хорошего качества. Дизайн и конструкция

Итак, полностью рассмотрев комплект поставки, переходим к самому BQ-5206L Balance, который из своего ключевого названия даёт нам понять, что в руках мы держим сбалансированный аппарат. Как мы уже говорили смартфон из-за своего аккумулятора на 5000 мАч получился достаточно тяжелым. Он весит 176 граммов при габаритах 149,5 х 74 х 9,9 мм. Отметим, что толщина корпуса ощущается сразу, как только мы достали девайс из коробки. Это заметно визуально и по ощущениям в руке. Что же, такова плата за большую батарею, плюс не забываем ценовой уровень. Знаю, что многим нравится девайс потолще — он лучше лежит в руке. Тут уже все индивидуально.

Дальше также убеждаемся, что такая «пузатость» и вес найдут своих поклонников. В руке вы ощутите солидный аппарат с хорошей сборкой. Несмотря на то, что корпус полностью пластиковый (производитель решил не увеличивать вес устройства металлом), всё собрано очень хорошо. Нет ни одного намека на люфты, скрипы или прогибы. Это действительно цельный и добротный корпус.

К нам приехал смартфон серого цвета с типичным дизайном. Еще есть черный и золотистый варианты. Сзади пластиковая крышка выполнена под металл, где сверху и снизу стоят элементы наподобие вставок (там расположены антенны) — очень похоже на более старые модели Xiaomi Redmi. Экран имеет скругленные края 2.5D. Последнее особенно радует, так как кроме эстетических свойств такие дисплеи дают удобство при совершении свайпов по краям (то есть пальцы не будут натыкаться на острый край) и жестов (а они тут поддерживаются).

Спереди большую, но далеко не максимальную площадь, занимает экран диагональю 5,2 дюйма с разрешением HD. Рамки вокруг дисплея, к сожалению, достаточно широкие. Вверху расположена 8-мегапиксельная камера (на самом деле, датчик 5-мегапиксельный, но идет апскейл до большего разрешения), рядом с которой располагаются датчики (приближение, освещение), а также разговорный динамик. Значительным минусом является отсутствие светодиодного индикатора зарядки и уведомлений.

Внизу под дисплеем расположены классические сенсорные кнопки «Активные приложения», «Домой» и «Назад». К сожалению, они без подсветки, но серебристые, поэтому видны и на солнце, и ночью при хоть каком-то фоном свете или блике.

Сзади слева разместили одиночную камеру на 8 мегапикселей (интерполяция до 13 мегапикселей) с простой одиночной вспышкой. Посередине корпуса изображен логотип компании BQ, а ниже название самого смартфона — Balance. Сканер отпечатка отсутствует. Стоит отметить, что за такую цену у BQ есть модели, которые обладают данной функцией, например, BQ-5507L Iron Max. Серебристая задняя крышка совсем неохотно собирается отпечатки, а вот на дисплее они отлично видны.

На верхней боковой грани разместили только стандартный разъем для наушников на 3,5 мм, а на нижней находятся решётка динамика, ложная решётка и разъем microUSB для зарядки и синхронизации с ПК.

На правой боковой грани традиционно расположена «качелька» регулировки громкости и кнопка питания (ход плавный и чёткий). А на левой боковушке — лоток для симки, второй SIM или карты памяти. Слот, напомним, гибридный. Лоток не болтается, сидит крепко.

Технические характеристики Экран: IPS, 5,2 дюймов, 1280×720 пикселей, 268 ppi, 2.5D стекло Процессор: 4-ядерный 64-битный MediaTek MT6737V/W, 1,25 ГГц Графика: Mali-T720 MP1 Операционная система: Android 7.0 Оперативная память: 2 ГБ Встроенная память: 16 ГБ Поддержка карт памяти: microSD до 64 ГБ Связь: 3G, 4G LTE SIM: Dual SIM Dual Standby (DSDS) Беспроводные интерфейсы: Wi­-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Навигация: GPS Камеры: основная 13 МП (вспышка, автофокус), фронтальная 8 МП (интерполяция с 8 и 5 МП) Датчики: приближения, освещенности, акселерометр Аккумулятор: 5000 мАч, Li-Polymer Габариты: 149,5 х 74 х 9,9 мм Вес: 176 граммов Дисплей

Хотя экран у BQ 5206L Balance не самый актуальный, но на фоне остальной аппаратной начинки смотрится нормально. Это матрица IPS с плотностью пикселей 286 ppi и технологией Full Lamination даёт широкие углы обзора и хорошую яркость. При прямых солнечных лучах, чтобы увидеть картинку приходиться выкручивать регулятор яркости ближе к максимуму. Хотелось бы более сочной картинки дисплея и отзывчивости, но в целом каких-то серьезных замечаний по изображению нет. Воздушная прослойка между стеклом и дисплеем имеется, но не очень большая.

Диагональ 5,2 дюйма является отличным вариантом для многих пользователей, и понравится тем, кто не хочет совсем уж маленький смартфон, но и на лопату на 6 дюймов не согласен. В общем — золотая середина. Разрешение составляет 1280 х 720 пикселей, и этого хватает для всех современных задач.

Поддерживается одновременно до 5 касаний. Есть адаптивная регулировка яркости, которая вполне адекватно и быстро срабатывает. В настройках можно найти приложение MiraVision, которое поможет настроить экран индивидуально, то есть скорректировать яркость, контрастность, резкость, цветовую температуру и другое. Мы немного подкрутили настройки под свои требования, хотя обычно у BQ вполне неплохо смотрится картинка и на стандарте.

Программное обеспечение

BQ-5206L Balance из коробки идет с системой Android 7.0 без дополнительной фирменной оболочки, которая съедает дополнительные аппаратные ресурсы. Полностью голой ОС назвать нельзя, но Android «чистый» насколько это возможно. Есть несколько предустановленных приложений типа Яндекс , Nine Store и UC Browser, которые легко чистятся из системы без root-прав. Есть возможность обновления, но аппарат уже идет сразу с последней версией ОС. 1 из 32 Всё стандартно, и в рамках данной версии операционки настраивается индивидуально. На выбор есть несколько тем, виджетов и эффектов рабочего стола. Имеющейся оперативной памяти на 2 ГБ хватает для всего. ОС работает плавно и без тормозов, если сильно не нагружать систему. Что касается общей памяти, то тут всё индивидуально, кому-то хватит 16 ГБ, а кому-то нет. Из коробки доступно 9 ГБ, если этого окажется мало, то всегда можно дополнить память на 64 ГБ картой памяти. Правда, придется пожертвовать одной симкой, что не очень хорошо. За неделю использования смартфона имеющейся памяти нам хватало, в крайнем случае всегда можно почистить место от ненужных файлов. Производительность

«Сердцем» смартфона является 64-битный 4-ядерный процессор MediaTek MT6737V/W с частотой 1,25 ГГц и графикой Mali-T720 MP1. Вместе с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ общей получается вполне приемлемое быстродействие за свои деньги. Не забываем, что устройство бюджетное и особой производительности от него не стоит ожидать. По крайней мере, для большинства приложений, мессенджеров, видео-общения, интернета и игр типа «три-в-ряд» этого достаточно. Недостатка в оперативке или явных тормозов мы не заметили. Только если запускать слишком много программ одновременно.

В тестах AnTuTu смартфон заработал 37 048 баллов, что вполне ожидаемо. Когда тестировали в Geekbench, то результаты получились следующими: в одноядерном режиме 546 баллов, многоядерном режиме — 1535 баллов и в тесте графики — 1058 пунктов. Чтобы наглядно показать быстродействие, мы протестировали Balance на популярных гоночках Asphalt 8. Оказалось вполне играбельно. Автоматом выставились максимальные настройки, однако подтормаживания наблюдались. Видео смотрите ниже.

Камеры В качестве основной камеры используется сенсор на 8 мегапикселей с программным апскейлом до 13 мегапикселей со светосилой F2.2 и поддержкой режима HDR. Ключевым условием для нормальной съемки является хорошее освещение. В темное время суток фото и просто движущиеся объекты получаются смазанными, только если удачно сфокусироваться. Есть программная стабилизация изображения, но она не всегда помогает. Автофокус медленный, но стабильный. Для обычной съемки вполне сойдёт. Есть автоопределение сцены, ручная настройка экспозиции, баланса белого, корректировка цвета, а также несколько встроенных эффектов, которые можно использовать до и после съемки (сепия, постеризация, монохром и другие). Можно вручную добавить чуть насыщенности и контраста — фото будут получаться не такими блеклыми. 1 из 13 Фронтальная камера на 5 МП с интерполяцией до 8 МП ничего выдающегося предложить не может. Обычные селфи-снимки, которые неплохо получаются при хорошем освещении. Есть режим «красивое лицо», который на наш взгляд слишком размазывает и осветляет лицо, но в целом может получиться весьма неплохо. Примеры фото

Съемка видео Максимальное разрешение видеороликов на основную камеру составляет 1280 х 720 пикселей. Также предлагается опция шумоподавления, стабилизации, выбор качества видео и настройки звука. Если нет под рукой фотоаппарата и очень хочется что-то снять на память, то, в принципе, камера подойдет. Но не более того.

Аккумулятор Ключевой фишкой в BQ-5206L Balance является его Li-Polymer аккумулятор на 5000 мАч. В смешанном режиме с максимальной нагрузкой аппарат спокойно выдерживает более 12 часов. По сути, в течении этого времени смартфон находится всё время в руках с включенным дисплеем, интернетом и так далее. Быстрая зарядка не поддерживается, но в комплекте идет блок на 2A и есть функция OTG для зарядки сторонних мобильных устройств.

На практике заряда батареи уверенно хватает на 2 полных дня: множество звонков, включенный интернет, мессенждеры, видео и игры. В нашем тесте на разрядку (HD-видео через YouTube на максимальной яркости) аппарат продержался 10 часов 50 минут. Великолепный результат. Полностью зарядить телефон с 0 до 100% удалось за 3 часа 52 минуты, но в дальнейшем это время сократилось. В экономном режиме аппарат может прожить 3-4 дня. Для этого есть функции экономии заряда и адаптивная регулировка яркости экрана. Однозначно данный смартфон можно смело назвать долгоиграющим. Связь

Для мобильной связи здесь предусмотрены модули GSM и 4G LTE. Можно установить сразу одновременно пару SIM-карт и настроить их под ваши предпочтения: с какой звонить, писать SMS или подключаться к интернету. Качество приема более чем хорошее — собеседник отлично слышит меня, а я отчётливо слышу его голос. Соединение по Wi-Fi происходит быстро и работает стабильно, никаких прерываний замечено не было. Беспроводной Bluetooth из стандартных, при синхронизации с беспроводной гарнитурой показал себя хорошо, звук чёткий и без подвисаний. Геолокация от американской GPS, которая быстро находит спутник, — это стандартные 30-35 секунд. Точность определения до 10 метров, все ожидаемо.