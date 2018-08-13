Ещё
Samsung продолжает унижать Apple. На этот раз с помощью Galaxy Note 9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung продолжает унижать Apple. На этот раз с помощью Galaxy Note 9 

Android Insider 29 минут назад
Фото: Android Insider
В конце июля Samsung выпустила несколько рекламных роликов. В них якобы сотрудник Apple Store убеждал посетителей купить iPhone. При этом он закрывал глаза на недостатки устройств и показывал чудеса привязанности к бренду. Компания дополнила подборку видео — теперь в них фигурирует свеженький Galaxy Note 9.
В первом ролике посетитель рассказывает о мощи Note 9, сообщает Android Community. Сотрудник магазина парирует и отмечает, что настоящая мощь — снимать блокировку смартфона с помощью лица. Об аналогичных возможностях флагмана Samsung он даже не догадывался.
Затем поклонник Apple пускает в ход последний козырь — видеозвонки с участием 30 человек одновременно в iOS 12. Любитель Samsung вполне резонно не видит смысла в этой функции.
Ещё одна проблема — стилус Apple, который работает исключительно с iPad. Женщина хочет купить Apple Pencil, но в ответ получает рекомендацию использовать палец. Почему бы и нет?
Реклама выглядит свежо и забавно. Нравится ли вам увиденное? Поделитесь ответами в комментариях и Телеграм-чате AndroidInsider.
Android Insider: последние новости
Galaxy Note 8 в российской рознице потерял половину своей цены Huawei Mate 20 Lite. Эти пресс-рендеры — первые Владельцы более 50 смартфонов уже могут скачать Fortnite. Как это сделать?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок386
Выпивший Агутин опозорился на концерте5
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва34
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»164
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети34
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение