Samsung продолжает унижать Apple. На этот раз с помощью Galaxy Note 9

В конце июля Samsung выпустила несколько рекламных роликов. В них якобы сотрудник Apple Store убеждал посетителей купить iPhone. При этом он закрывал глаза на недостатки устройств и показывал чудеса привязанности к бренду. Компания дополнила подборку видео — теперь в них фигурирует свеженький Galaxy Note 9.

В первом ролике посетитель рассказывает о мощи Note 9, сообщает Android Community. Сотрудник магазина парирует и отмечает, что настоящая мощь — снимать блокировку смартфона с помощью лица. Об аналогичных возможностях флагмана Samsung он даже не догадывался.

Затем поклонник Apple пускает в ход последний козырь — видеозвонки с участием 30 человек одновременно в iOS 12. Любитель Samsung вполне резонно не видит смысла в этой функции.

Ещё одна проблема — стилус Apple, который работает исключительно с iPad. Женщина хочет купить Apple Pencil, но в ответ получает рекомендацию использовать палец. Почему бы и нет?

Реклама выглядит свежо и забавно. Нравится ли вам увиденное? Поделитесь ответами в комментариях и Телеграм-чате AndroidInsider.