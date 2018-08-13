InkBook Infinity — ещё одна электронная книга с E Ink экраном на 10,3 дюйма

Электронные книги на базе E Ink экранов переживают сейчас второе рождение. Несмотря на сравнительно низкий спрос, выпускаются новые модели, а также наращивается размер и разрешение экранов. Sony и Onyx ранее представили свои решения размером в 10 дюймов, подобные устройства есть и у фирм Remarkable, Boyue, Jezetek. А теперь готовится электронная книга inkBook Infinity.

Судя по описанию, это будет устройство на базе ОС Android 4.2.2. Аппаратной основой выступает SoC NXP i.MX6 Solo Lite с одноядерным процессором ARM Cortex-A9 частотой до 1 ГГц. Есть 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной флэш-памяти, слот для карточек microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0, порт USB-C, а также аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч. Для устройства такого класса это очень много.

Что касается экрана, то его разрешение составит 1872 х 1404 точек с пиксельной плотностью 227 единиц на дюйм. Важно отметить, что деньги на проект собирают на Kickstarter, а участники финансирования получат скидку в 30 процентов. Цены по предзаказу и в рознице пока не объявлены, однако логично будет предположить, что рыночная стоимость устройства не будет ниже 450-500 долларов. Ведь E Ink экраны Carta пока что дорогое удовольствие.