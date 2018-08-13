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Вести.net: легендарный бренд Palm возвращается с компактным смартфоном
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Вести.net: легендарный бренд Palm возвращается с компактным смартфоном 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Легендарный бренд Palm возвращается, но реакция экспертов и фанатов марки неоднозначная. Если верить утечкам, первый после почти 10-летнего перерыва аппарат с именем Palm на задней крышке получит имя Pepito и вполне соответствующие ему характеристики. Дисплей с диагональю в скромные 3,5 дюйма, далеко не топовый центральный процессор и 32 ГБ встроенной памяти, то есть это будет очень компактный и довольно рядовой по возможностям смартфон, но с большим именем.
Некогда именно аппараты от Palm стали важным шагом к созданию смартфонов. Это были сначала так называемые карманные компьютеры или персональные цифровые ассистенты. Потом коммуникаторы. Пережить трансформации рынка Palm не смогла. В итоге от банкротства и забвения ее попытались спасти Hewlett-Packard, купив компанию в 2010 году, вместе с только что разработанной операционной системой. Подробности — в программе Вести.net.
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