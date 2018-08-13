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Lenovo ThinkPad P1: ультрабук с профессиональной начинкой
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Lenovo ThinkPad P1: ультрабук с профессиональной начинкой 

MDDevice 54 минуты назад
Фото: MDDevice
Анонсирован ноутбук Lenovo ThinkPad P1, заменивший собой модель X1 Carbon. P1 взял от предшественника все самое лучшее — тонкий корпус, строгий дизайн и, разумеется, мощную аппаратную платформу, и это уже не просто лэптоп, а настоящая профессиональная рабочая станция.
Базируется новый ThinkPad P1 на процессорах Intel Core i5, i7 или i9 восьмого поколения Coffee Lake, и есть возможность установки чипа Intel Xeon. Видеоподсистема представлена профессиональной видеокартой NVIDIA P1000 или P2000 для работы с графикой и видео, и все это уместилось в корпусе толщиной всего 18 миллиметров. У ThinkPad P1 есть до 64 гигабайтов RAM стандарта DDR4-2667 и несколько твердотельных накопителей суммарной емкостью до 2 терабайтов, а его экран при этом поддерживает разрешение Full HD в базе и 4К в топе при яркости 400 единиц и 100-процентном охвате цветового пространства sRGB.
Новый ультрабук от Lenovo весит всего лишь 1,7 килограмма, несмотря на защиту от ударов и падений по военному стандарту MIL STD 810G, и у него есть аккумулятор 80 Вт/ч, HD-камера над экраном, два порта Intel Thunderbolt 3, пара USB 3.1, модули WI-FI 802.11ac и Bluetooth 5 и предустановленная ОС Windows 10 Pro от Microsoft. Появление ThinkPad P1 в продаже назначено на последние числа этого месяца, и его цена начинается от 1950 долларов США.
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