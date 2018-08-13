Lenovo ThinkPad P1: ультрабук с профессиональной начинкой

Анонсирован ноутбук Lenovo ThinkPad P1, заменивший собой модель X1 Carbon. P1 взял от предшественника все самое лучшее — тонкий корпус, строгий дизайн и, разумеется, мощную аппаратную платформу, и это уже не просто лэптоп, а настоящая профессиональная рабочая станция.

Базируется новый ThinkPad P1 на процессорах Intel Core i5, i7 или i9 восьмого поколения Coffee Lake, и есть возможность установки чипа Intel Xeon. Видеоподсистема представлена профессиональной видеокартой NVIDIA P1000 или P2000 для работы с графикой и видео, и все это уместилось в корпусе толщиной всего 18 миллиметров. У ThinkPad P1 есть до 64 гигабайтов RAM стандарта DDR4-2667 и несколько твердотельных накопителей суммарной емкостью до 2 терабайтов, а его экран при этом поддерживает разрешение Full HD в базе и 4К в топе при яркости 400 единиц и 100-процентном охвате цветового пространства sRGB.