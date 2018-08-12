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Пользователи Твиттера сравнили Galaxy Home с грилем, горшком и коровьим выменем
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Пользователи Твиттера сравнили Galaxy Home с грилем, горшком и коровьим выменем 

Android Insider 40 минут назад
Фото: Android Insider
Во время недавней презентации Galaxy Note 9 и других новинок от компании Samsung популярный ютубер Маркес Браунли начал активно обсуждать в своем твиттере сходство умной колонки Galaxy Home со многими уже знакомыми предметами. Вернее, он отметил, что умная колонка похожа на гриль, а его подписчики продолжили мысль и нашли еще несколько забавных сходств.
I appreciate you Samsung pic.twitter.com/H5s9lUNMbx
— Marques Brownlee (@MKBHD) August 9, 2018
Дизайн у умной колонки от Samsung действительно можно назвать необычным. Сразу в глаза бросаются три ноги, на которых она стоит. Форма тоже сильно выделяется. Samsung представила умную колонку, которая совсем не похожа на Google Home, HomePod или другие решения. Вместо этого она напомнила пользователям Твиттера гриль и горшок.
It already comes in multiple colours, @MKBHD pic.twitter.com/8OPxZX1mEk
— Garth Manthe (@garthmanthe) August 9, 2018
Да, колонка действительно похожа и на гриль, и на горшок. И даже тот пользователь Твиттера, который увидел в колонке коровье вымя, тоже в чем-то прав. А что напоминает Galaxy Home вам? Поделитесь соображениями в нашем Телеграм-чате.
pic.twitter.com/AcsRlirsei
— Jarl (@JarlSX) August 9, 2018
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