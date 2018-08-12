Смартфон как показатель статуса: границы размываются

Согласно опросу, проведенному американским интернет-магазином, жители США гораздо охотнее сходят на свидание с владельцем смартфона марки iPhone, нежели с обладателем другого гаджета. Такой позиции придерживаются 70 процентов опрошенных.

— Безусловно, в последние годы смартфон стал таким же статусным аксессуаром, как, скажем, часы премиальной марки, дорогие очки или запонки, — отмечает социальный педагог, психолог Дарья Чунина. — Если человек изначально выбирает потенциального партнера для отношений только с меркантильной позиции или из желания обеспечить себя, он будет обращать внимание на марку телефона. Конечно, в большей степени это касается девушек. Хотя и для некоторых молодых людей недорогой смартфон в руках девушки может означать, что она не следит за модой.

Тем не менее сегодня iPhone не является лакмусовой бумажкой в вопросах достатка сразу по нескольким причинам. Во-первых, для многих наших соотечественников справедливо утверждение «понт дороже всего». Учитывая, что кредит сегодня может получить практически любой и практически на любую сумму, нет никаких проблем в том, чтобы в одночасье заиметь дорогой автомобиль, итальянский костюм или яблочный смартфон последней модели.

«… Давай еще немного в долг возьмем, Как потом отдавать подумаем потом», — читал в своем треке «Нет настоящего» известный хип-хоп-исполнитель Noize MC.

Во-вторых, рынок смартфонов сегодня перенасыщен всевозможными гаджетами от разных производителей. При этом раньше данный сегмент был четко дифференцирован — «яблоки», «Самсунги» и все остальное, от бюджетных «корейцев» до самых бюджетных «китайцев». Какова ситуация сейчас.

Давайте сравним цели на флагманские модели смартфонов в каждой из категорий. Топовая версия iPhone X стоит порядка 1000 долларов, флагманский смартфон от Samsung также стоит около 1000 долларов, самый дорогой и технически продвинутый смартфон китайского производителя Huawei стоит 800 долларов — вполне сопоставимо.

Тем не менее по старой памяти Huawei считается «нищебродским», даже если это флагман, а iPhone — премиальным, даже если это «позапозапрошлое» поколение техники.

Не стоит забывать, что и у Android, и у iOS есть свои армии поклонников. Первую любят за открытость и возможность модификации, вторую — за стабильность работы и нетребовательность к аккумулятору.

Кроме того, есть такой фактор, как привычка. Если первый смартфон был на Android, то вполне вероятно, что и последующие будут на этой операционке — человеку просто будет лень переучиваться и заново привыкать к новым жестам управления гаджетом. В особенности привычка играет значение для возрастных пользователей. И снова никакой связи с достатком.