10 самых необычных мобильных телефонов всех времен

Современные гаджеты становятся все больше похожи друг на друга, словно делают их по одним и тем же лекалам. Порой бывает сложно отличить новый флагман одной компании от аналогичной модели другого производителя. Сходство может прослеживаться во всем, начиная от формы корпуса и заканчивая деталями его оформления. Далеко не всегда такое единообразие воспринималось как норма. Еще в начале 2000-х производители телефонов старались не использовать чужие наработки, продвигая собственные решения, порой даже экспериментальные. Именно так и рождались самые необычные мобильные телефоны. Вот 10 таких моделей.

Siemens Xelibri 6 Этот необычный телефон создавался специально для женщин, о чем говорит и его форма. Он выполнен в виде раскрывающейся пудреницы, одна часть которой оснащена зеркалом со встроенным экраном, а другая — клавишами для набора номера. Едва ли такое расположение элементов управления можно назвать удобным, но истинных поклонниц всего нестандартного и удивительного это наверняка не смущало. Телефон был представлен в далеком 2003 году, когда смелые эксперименты с дизайном еще только набирали обороты.

Motorola StarTac Rainbow

Столь странная раскладушка больше была похожа на дешевую детскую игрушку, чем на средство связи. Разрабатывая дизайн телефона, производитель решил объединить детали различной формы и цвета. В сочетании с маленькими клавишами набора номера и торчащей антенной аппарат выглядел более чем странно. Помимо дизайна, модель отличалась еще и необычным расположением аккумулятора, он был съемным и располагался на верхней крышке над логотипом компании Motorola. Помимо цветной версии телефона была также и полностью черная, однако ни та, ни другая особо популярными так и не стали.

Toshiba G450

Этот мобильный телефон куда больше похож на пульт управления кондиционером или даже MP3-плеер, чем на полноценное средство связи. Габариты его корпуса составляли 98 x 36 x 16 мм, то есть он куда меньше всех современных аналогов, пускай и толще. Учитывая такие размеры, можно себе представить, как неудобно было нажимать на клавиши набора номера, разделенные на две круговых зоны, особенно если дело касалось SMS-сообщений. Миниатюрный двухстрочный экран к текстовой переписке, конечно, совсем не располагал, поэтому такие телефоны приобретали лишь те, кто нечасто кому-то звонил, но часто слушал музыку. Для треков было предусмотрено около 160 МБ встроенной памяти. Также за счет поддержки 3G/HSDPA устройство могло использоваться как самый элементарный модем для компьютера.

F88 wrist phone

Если вы думаете, что наручные часы, способные заменить мобильный телефон, появились совсем недавно, то вы ошибаетесь. F88 wrist phone был выпущен еще в 2006 году. При цене свыше 1 000 долларов такой гаджет предлагал цветной экран, полноценную поддержку голосовых вызовов, аппаратную клавиатуру на ремешке, выдвижную 3-Мп камеру и несколько удобных программных сервисов вроде календаря и планировщика дел. Учитывая цену, популярным этому гаджету стать было не суждено. Впрочем, выпустившая его компания Cec изначально и не планировала серийное производство.

Goldvish Le Million

Одним из самых необычных телефонов люкс-класса является Goldvish Le Million, который продавался по цене свыше 1,3 миллиона долларов. Столь высокая цифра объяснялась наличием корпуса из платины, а также желтого, белого или розового золота 750-й пробы. Весь он был украшен бриллиантами WS-1 и вставками из натуральной крокодиловой кожи. Небольшой цветной TFT-экран покрыт сапфировым стеклом. Все это оснащение сделало его довольно тяжелым, вес составил 198 грамм. Учитывая этот факт, а также не совсем стандартную форму, Goldvish Le Million не производит впечатление удобного гаджета. Скорее, это атрибут максимальной роскоши.

Bang & Olufsen Serene

Эта необычная раскладушка разработана компанией Bang & Olufsen и изготовлена Samsung. Она имеет механические клавиши набора номера, стилизованные под дисковый телефон. Что особенно примечательно, так это рекомендуемый способ удерживания устройства, при котором экран должен быть ниже самих клавиш. Аппарат мог устанавливаться в фирменный кредл и автоматически раскрываться без участия пользователя. Выглядело это довольно забавно, но на «вау-функцию» все же не тянуло. Serene был больше похож на стационарный телефон, чем на мобильный.

Motorola V100

Этот телефон уже в 2010 году предлагал пользователям QWERTY-клавиатуру и полупрозрачный корпус. Правда, в целом он больше напоминал самый простой калькулятор. Motorola V100 был неплохим решением для общения при помощи текстовых сообщений, но не для голосовой связи. Чтобы хоть как-то повысить удобство его использования, в базовый комплект производитель добавил один проводной наушник с микрофоном, позволяющий общаться не прислоняя телефон к уху. Для своего времени он был практически уникальным, особенно учитывая небольшой выбор моделей с полноразмерными клавиатурами, но массовым телефоном V100 все же не стал. Это нишевое устройство для ценителей нестандартных форм-факторов.

Nokia 7280

Еще один похожий на MP3-плеер телефон, который также сравнивали с помадой. Он имел миниатюрный цветной дисплей и нестандартный навигационный элемент в виде вращающегося механического колесика. Именно с его помощью можно было перемещаться по разделам меню и выбирать буквы при написании SMS. Несложно догадаться, что переписка с Nokia 7280 отнимала массу времени. Впрочем, модель и не создавалась с акцентом на текстовых сообщениях. Прежде всего, это очень компактная имиджевая «звонилка», которая также имела скрытую VGA-камеру. Последняя обнажалась при сдвиге верхней части корпуса, как и в обычном слайдере. Цена телефона составляла около 600 долларов.

Sierra Wireless Voq Professional

Эта модель, выпущенная еще в 2004 году, явно опережала свое время. Одной из главных ее особенностей стала раскладная QWERTY-клавиатура, которая не отличалась особым удобством, но выглядела очень необычно. Большой по меркам того времени цветной экран раскрывал весь потенциал операционной системы Windows Mobile, которая тогда была одной главных мобильных платформ. На эту систему возлагались большие надежды, но ни она, ни ее последователь в лице Windows Phone не смогли удержаться на рынке умных телефонов под натиском конкурентов.

Siemens Xelibri 2 Компания Siemens тоже позволяла себе экспериментировать с формами и выпускала порой очень странные устройства. Телефон Xelibri 2 был один из таких экспериментов. Он имел овальный корпус с миниатюрным экраном по центру и очень маленькими клавишами для набора, размещенными по обе стороны корпуса. Эта модель выглядела подобно игрушке «Тамагочи», но на смартфон она была совсем не похожа. Характеристиками даже по меркам 2003 года она тоже похвастаться не могла. Это вполне обычный аппарат для голосовых вызовов и SMS. Аккумулятор на 650 мАч в режиме ожидания позволял ему продержаться без подзарядки около 200 часов.

Ко всем этим моделям порой применяются самые различные эпитеты и определения. Многие из них стали откровенным провалом и разочарованием. Однако нельзя забывать, что именно за счет таких экспериментов производители прощупывали интерес покупателей и определяли нужный вектор дальнейшего развития. Далеко не все из упомянутых компаний по сей день выпускают телефоны, но труды их, так или иначе, вошли в историю.