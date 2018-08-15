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Смартфон Huawei Mate 20 Lite показался во всех цветах
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Смартфон Huawei Mate 20 Lite показался во всех цветах 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новый рендер смартфона Huawei Mate 20 Lite, который пока не был представлен производителем официально.
Смартфон показан на нём в трёх цветовых вариантах — чёрном, золотистом и синем. Видны вырез экрана в стиле iPhone X и две двойные камеры — фронтальная и основная. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Как ожидается, это бюджетная версия во флагманской серии Huawei Mate 20, анонс которой ожидается осенью. В базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA модель проходит под названием Maimang 7. Напомним, в прошлом году Mate 10 Lite или Maimang 6 дебютировал заметно раньше представленных октябре старших моделей серии Mate 10. Название Maimang 7 предназначено для китайского рынка, а в Европе смартфон должен появиться как Huawei Mate 20 Lite.
Предположительно, Huawei Mate 20 Lite оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, фронтальной двойной камерой 24+2 Мп и основной 20+2 Мп. Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.
Официальный дебют Huawei Mate 20 Lite ожидается в конце августа по цене около 400 евро.
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