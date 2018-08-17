Ещё
Huawei назвала сроки дебюта флагманских смартфонов Mate 20
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Владимир Шаров
Умер Владимир Шаров

Huawei назвала сроки дебюта флагманских смартфонов Mate 20 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: modlabs.net
Компания Huawei подтвердила, что флагманские смартфоны серии Mate 20 будут базироваться на базе нового фирменного чипа HiSilicon Kirin 980 и дебютируют в октябре. Точнее, об этом рассказал Ричард Ю (Richard Yu), глава потребительского подразделения Huawei, в распространённом официальном сообщении.
Он также отметил, что Kirin 980 уже близок к релизу. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.
Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.
Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.
Ferra.ru: последние новости
Первый смартфон с 10 ГБ оперативной памяти показался на живых фото Стартовали продажи мощного 10-дюймового планшета Xiaomi Названы стоимость и срок выхода беспроводной зарядки Apple
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму134
Путин на свадьбе разозлил украинцев1240
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России73
«Убийца» Цоя заговорил98
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение