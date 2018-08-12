Huawei Mate 20 Lite. Эти пресс-рендеры — первые

В Сети появились изображения, которые считают первыми пресс-рендерами наименее дорогой модели линейки Huawei Mate 20. Рассматривались и технические характеристики, которых ждут от новинки.

Экранные выемки нашли в смартфонах Huawei достаточно широкое применение. Ранее китайская компания представила смартфон среднего класса nova 3i с немного более широким дисплейным вырезом, чем тот, который реализован в премиальной линейке P20. Вероятно, как минимум один смартфон линейки Mate 20 будет с дисплейным вырезом, отмечает Космин Василе (Cosmin Vasile), рассматривая появившиеся в Сети изображения в опубликованной ресурсом phonearena.com иллюстрированной заметке со ссылкой на winfuture.de.

Huawei Mate 20 Lite — вырез в экране

Эти изображения «подтверждают» наличие выемки в экране еще не представленного Huawei Mate 20 Lite. Вероятно, именно он станет самым недорогим смартфоном линейки Mate 20, хотя и будет дороже nova 3i, который стоит примерно 300 евро.

Цена Huawei Mate 20 Lite?

Считается, что базовая цена Mate 20 Lite составит 400 евро. Впрочем, новинка будет отличаться более впечатляющими техническими характеристиками, чем nova 3i.

Дисплей, процессор и память Huawei Mate 20 Lite?

Как сообщается, Mate 20 Lite оснастят огромным 6,3-дюймовым LCD-дисплеем, разрешение которого составит, как минимум, 2340 x 1080 пикселей. Чипсетом новинки станет Kirin 710 с 2,2-гигагерцевым восьмиядерным центральным процессором. Объем оперативной памяти рассматриваемого смартфона — 6 гигабайт, а емкость его встроенного накопителя — 64 гигабайта.

Huawei Mate 20 Lite — камеры, операционная система и батарея?

Ни для кого не станет сюрпризом оснащение Mate 20 Lite четырьмя камерами — двумя на передней и двумя на задней панелях новинки. Расположенная на задней панели мобильного устройства двойная камера будет укомплектована 20-мегапиксельным и 2-мегапиксельным сенсорами. В селфи-камере 24-мегапиксельный сенсор станет сочетаться с 2-мегапиксельным, предназначенным для эффекта глубины. Операционной системой, под управлением которой новинка будет работать «из коробки», станет Android 8.0 Oreo. Ожидаемая емкость батареи Mate 20 Lite — 3650 мАч.

И передняя и задняя панель этого премиального смартфона среднего класса будут покрыты стеклом. Рамка станет металлической. Его, вероятно, предложат в двух цветах — черном и золотистом. Не исключается, что будут добавлены и другие цвета.

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