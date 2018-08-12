Сигналы того, что на ваш смартфон установлены шпионские программы

Наличие смартфона у человека значительно упрощает задачу мошенников, которые могут завладеть ценной информацией благодаря шпионским программам. Чтобы вычислить вредоносное ПО, которое может быть установлено на смартфоне, нужно следовать советам экспертов.

Батарея

Со временем батарея смартфона изнашивается, но если она стала разряжаться быстрее совершенно неожиданно, в этом могут быть замешаны сторонние программы. Установленные на устройстве шпионы могут использовать GPS и другие функции, из-за которых телефон быстрее расходует заряд. Трафик

Благодаря использованию мобильных версий сайтов можно сильно сэкономить трафик мобильного интернета. В последнее время все больше граждан используют Wi-Fi, поэтому если мобильный трафик уходит в никуда даже при нечастом использовании, следует задуматься. Возможно, его используют программы, которые отправляют все личные файлы на посторонние источники. Перезагрузка

Перезагрузка смартфона без видимой на то причины может свидетельствовать о работе хакерских программ. Также о наличии опасности может говорить торможение в работе программ или неожиданное закрытие уже открытых приложений, а также другие странные ошибки в работе. Нагревание

Даже современные устройства не могут быть защищены от перегрева во время длительной работы. Однако если это происходит без видимых на то причин, то ответственными за перегрев процессора могут быть шпионские программы. Чтобы выявить их можно использовать антивирус, а для предотвращения проблем нельзя устанавливать подозрительные программы не из официальных магазинов. Динамик

Сбои в работе динамика могут свидетельствовать о том, что мошенник может слушать разговоры и даже пользоваться динамиком без ведома на то владельца смартфона. Четкими признаками вредоносного ПО могут стать посторонние звуки при разговоре, задержки голоса и прочие странности.]]>