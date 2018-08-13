MacBook взломали кабелем зарядки USB-C

Взломать MacBook получилось при помощи кабеля зарядки USB-C. Способ обойти защиту MacBook продемонстрировал один из экспертов по безопасности. Несмотря на закрытую архитектуру, гаджет не устоял перед обычным кабелем зарядки USB-C и детали, которую эксперт добавил с его помощью в блок питания.

Как сообщает «Экономика сегодня», после данных манипуляций на экран была выведена форма авторизации.

Сообщение об очевидном пробеле в системе защиты будет направлено производителями электронной техники. Обычным пользователям эксперт советует использовать исключительно фирменные зарядные устройства, которые входят в комплект с гаджетом. Давать их для использования посторонним людям также не рекомендуется.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что компания Apple решила выпустить бюджетную версию 13-дюймового MacBook Air. Информацию об этом распространил аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на слухах о продукции Apple. По его словам, произойдет это уже во втором квартале нынешнего года. Apple может сменить порты USB-A на более современные USB-C, а также обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440×900 пикселей.

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