Ещё
MacBook взломали кабелем зарядки USB-C
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

MacBook взломали кабелем зарядки USB-C 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Взломать MacBook получилось при помощи кабеля зарядки USB-C. Способ обойти защиту MacBook продемонстрировал один из экспертов по безопасности. Несмотря на закрытую архитектуру, гаджет не устоял перед обычным кабелем зарядки USB-C и детали, которую эксперт добавил с его помощью в блок питания.
Как сообщает «Экономика сегодня», после данных манипуляций на экран была выведена форма авторизации.
Сообщение об очевидном пробеле в системе защиты будет направлено производителями электронной техники. Обычным пользователям эксперт советует использовать исключительно фирменные зарядные устройства, которые входят в комплект с гаджетом. Давать их для использования посторонним людям также не рекомендуется.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что компания Apple решила выпустить бюджетную версию 13-дюймового MacBook Air. Информацию об этом распространил аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, специализирующийся на слухах о продукции Apple. По его словам, произойдет это уже во втором квартале нынешнего года. Apple может сменить порты USB-A на более современные USB-C, а также обновить дисплей, отказавшись от разрешения 1440×900 пикселей.
Новости из мира гаджетов: iPhone решили назвать по-новому
Свободная пресса: последние новости
Назван топ-5 худших смартфонов года Google адаптировала браузер Chrome для смартфонов с «челкой» Основатель группы "Парк Горького": Николай Носков пережил инсульт
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок394
Выпивший Агутин опозорился на концерте7
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва37
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети38
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»167
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение