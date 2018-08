MacBook с USB-C можно взломать по кабелю зарядки

MacBook с USB-C можно взломать по кабелю зарядкиСпециалист по безопасности, известный под ником MG, показал изданию BBC возможность взлома ноутбуков, оснащенных портом USB-C. Любой гаджет, у которого подобный порт выполняет роль зарядного, можно взломать с помощью модифицированного блока питания.

Для получения доступа к ноутбуку в зарядник добавляется дополнительный электронный компонент. При этом зарядное устройство не лишается своей основной функции — ноутбук по-прежнему воспринимает аксессуар как блок питания.

Модифицированное зарядное устройство позволяет вывести на экран фальшивую форму авторизации, получив доступ к логину и паролю.

Процесс взлома хакер продемонстрировал на видео:

Подробности взлома парень не раскрывает, поскольку данная информация может использоваться в преступных целях.

Всех разработчиков, кто заинтересован в устранении данной уязвимости, MG пригласил на конференцию DEF CON. А пока дал рекомендацию владельцам ноутбуков с USB Type-C — не пользоваться зарядными устройствами неизвестного происхождения.