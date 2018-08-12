Приложение OLEDify заставит iPhone X работать дольше

Приложение OLEDify заставит iPhone X работать дольшеПользователь портала Reddit анонсировал собственное приложение, благодаря которому владельцы iPhone X могут незначительно повысить автономность смартфона.

Идея приложения OLEDify заключается в подмене темно-серых и черных цветов на естественный черный. Дело в том, что OLED-матрица устроена таким образом, что во время отображения черного цвета на пиксели, отвечающие за такие фрагменты рисунка, не подается напряжение. То есть они просто выключены и не потребляют питание.

Актуально это для цвета с номером #000000 — абсолютно черный.

Разработчик автоматизировал процесс подмены цвета и теперь все обои с изобилием черного цвета после обработке в утилите расходуют значительно меньше емкости аккумулятора.

Приложение OLEDify можно скачать в App Store. Распространяется оно бесплатно. Попробуйте установить обои с преобладанием черного цвета и напишите, заметили ли вы повышение автономности.