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Приложение OLEDify заставит iPhone X работать дольше
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Приложение OLEDify заставит iPhone X работать дольше 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Приложение OLEDify заставит iPhone X работать дольшеПользователь портала Reddit анонсировал собственное приложение, благодаря которому владельцы iPhone X могут незначительно повысить автономность смартфона.
Идея приложения OLEDify заключается в подмене темно-серых и черных цветов на естественный черный. Дело в том, что OLED-матрица устроена таким образом, что во время отображения черного цвета на пиксели, отвечающие за такие фрагменты рисунка, не подается напряжение. То есть они просто выключены и не потребляют питание.
Актуально это для цвета с номером #000000 — абсолютно черный.
Разработчик автоматизировал процесс подмены цвета и теперь все обои с изобилием черного цвета после обработке в утилите расходуют значительно меньше емкости аккумулятора.
Приложение OLEDify можно скачать в App Store. Распространяется оно бесплатно. Попробуйте установить обои с преобладанием черного цвета и напишите, заметили ли вы повышение автономности.
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