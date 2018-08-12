Перебои в электричестве теперь не страшны или как выбрать ИБП для компьютера

Став обладателем дорогостоящего компьютера, стоит задуматься о способах увеличения его срока службы. Самое бережное отношение не позволит добиться желаемого результата тем, кто проживает в районе с нестабильной системой электропитания. Значительные скачки напряжения могут стать причиной выхода из строя самой надежной техники. Чтобы этого не произошло, стоит приобрести ИБП для компьютера, способный обеспечить достаточную защиту системы. Предлагаем познакомиться с существующими типами устройств и их особенностями, чтобы вы смогли сделать осознанный выбор устройства для своего дома или офиса.

Бесперебойник — надежная защита для компьютера

Содержание статьи

1 Зачем нужен ИБП для компьютера?

2 Основные типы ИБП для компьютеров

2.1 Резервный (Back-UPS)

2.2 Линейно-интерактивный (Smart-UPS)

2.3 ИБП двойного преобразования (On-Line)

3 Основные технические параметры ИБП 3.1 Мощность

3.2 Время автономной работы ИБП 3.3 Количество разъемов

3.4 Программное обеспечение

3.5 Средства управления

4 Основные фирмы-производители источников бесперебойного питания для компьютеров

5 Как выбрать ИБП для компьютеров — основные правила и рекомендации специалистов

5.1 Как выбрать ИБП для компьютера по мощности?

5.2 Выбор по типу подключения

5.3 Выбор по диапазону входных напряжений

5.4 Выбор по периоду подключения

6 ИБП для компьютера — рейтинг лучших моделей 2017-2018 года

6.1 APC by Schneider Electric Smart-UPS 1500VA LCD 230V

6.2 Powercom RAPTOR RPT-2000AP

6.3 P-Com Pro 3S 6.4 Powercom WOW-850 U 6.5 Ippon Smart Power Pro 1000

7 Где купить ИБП для компьютеров, цены, каталоги

Зачем нужен ИБП для компьютера?

Данное устройство актуально при отключении электричества или возникновении сбоя на линии электропередач. Входящая в состав ИБП батарея позволяет:

Закрыть программы на компьютере и выключить компьютер;

Защитить комплектующие системы от возможного повреждения, вызванного скачкообразным изменением напряжения.

Совет! Чтобы компьютер прослужил как можно дольше, стоит к бесперебойнику подключить не только системный блок, но и монитор. В этом случае выключать компьютер будет намного проще.

ИБП актуален для каждой компьютерной сети

Основные типы ИБП для компьютеров

Предлагаемые производителями бесперебойники для компьютера могут быть трех типов:

Резервные (Back-UPS);

Линейно-интерактивные (Smart-UPS);

ИБП двойного преобразования (On-Line).

Каждый вид имеет свои отличительные особенности, с которыми стоит обязательно ознакомиться на этапе выбора подходящего ИБП.

Производители предлагают устройства разного типа

Резервный (Back-UPS)

Устройство, имеющее простое конструктивное исполнение. Обладает малой мощностью. Время задержки переключения составляет 10 мс. Используются для переключения на питание от аккумулятора в случае отключения электроснабжения и в обратном направлении, когда работа системы будет восстановлена.

Оптимальный вариант для домашних ПК, работающих в регионах со стабильным электроснабжением. Они не комплектуются стабилизаторами напряжения, а потому при любых колебаниях напряжения в работу включается встроенная батарея, что значительно сокращает срок ее службы.

Бюджетное решение для домашнего компьютера

Линейно-интерактивный (Smart-UPS)

В состав устройств данного типа входит ступенчатый стабилизатор напряжения. В случае скачкообразного изменения напряжения происходит выравнивание выходного напряжения до 220 В. При этом внутренняя батарея остается незадействованной. Для предотвращения перегрева при большой нагрузке на ИБП линейно-интерактивные (Smart-UPS) модели оснащаются системой активного охлаждения.

Внимание! Наличие ступенчатого стабилизатора напряжения способствует увеличению срок службы оборудования, одновременно повышая цену ИБП для компьютера.

Линейно-интерактивная модель способна увеличить срок службы компьютера

ИБП двойного преобразования (On-Line)

Самый дорогой тип. Подходит для профессионального использования. Отличается надежностью конструктивного исполнения. В основу работы положен принцип двойного преобразования входящего электричества: первоначально в постоянный, а затем в переменный ток. В результате КПД может достигать 95%.

Учитывая, что производители отказались от использования реле переключения, предназначенного для активации внутренней батареи при скачке напряжения, переключения осуществляется без задержки. Как следствие, такие модели позволяют обеспечить бесперебойное питание для компьютера, что особенно актуально для тех, кто работает дома через интернет.

Дорогостоящее решение для офисной компьютерной сети

Основные технические параметры ИБП Пытаясь разобраться с тем, как выбрать источник бесперебойного питания, стоит познакомиться с основными техническими характеристиками устройств. В этом случае будет несложно приобрести модель, полностью отвечающую определенным требованиям.

Производители предлагают ИБП с различными техническими характеристиками

Мощность

Основной параметр, ориентируясь на который, можно определить, какой оборудование допустимо подключать к ИБП. Если суммарное значение мощности элементов компьютерной сети, превысит, мощность источника, он выйдет из строя.

Существующие устройства по мощности можно разделить на следующие типы:

С большой мощностью, превышающей 5000 ВА. Подходящий вариант для сервера или группы компьютера;

Со средней мощностью (1000÷5000 ВА). Оптимальное решение для локальной сети или небольшого сервера;

С малой мощность (менее 1000 ВА). Решив купить бесперебойник для дома, стоит обратить внимание на одну из таких моделей.

На задней стенке устройства приведена актуальная информация

Время автономной работы ИБП Выбирая бесперебойник для дома на случай отключения электричества, следует помнить, что производители предлагают модели, способные обеспечить длительность работы в течение 2÷15 минут. Для домашнего компьютера оптимальным выбором станет устройство, способное сохранить работоспособность максимум 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы сохранить данные и отключить систему.

Для офисных компьютеров ИБП выбирается с учетом технических характеристик компьютеров, используемых в корпоративной сети. Большинство приборов не боятся скачков напряжения, длящихся 100 мс. Многие способны переключиться за 6÷11 мс.

Внимание! Предпочтительным вариантом является устройство с меньшим временем переключения.

Время автономной работы — важный показатель

Количество разъемов

Производители предлагают устройства с различным количеством разъемов. У бюджетных моделей всего 1÷2 гнезда. Они могут использоваться для подключения системного блока и монитора. Подходящий вариант для домашнего использования.

Выбирая модель для офиса или имея дома несколько компьютеров, стоит обратить внимание на более дорогостоящие устройства, у которых не только больше розеток, но и дополнительные разъемы, например, RJ-45 или USB.

Количество разъемов определяет количество подключаемых компьютеров

Программное обеспечение

Тем, кто нередко отлучается из дома, оставив компьютер включенным, стоит приобрести модели со специальным программным обеспечением, контролирующим его работу. В случае возникновения внештатной ситуации устройство самостоятельно закроет открытые программы, а затем выключит компьютер.

Программное обеспечение ИБП способно самостоятельно выключить компьютер

Средства управления

В процессе работы ИБП издает характерные звуковые сигналы, позволяющие пользователю определить, что произошло отключение электричества. Аналогичную роль выполняют светодиодные индикаторы.

Отдельные модели ИБП дополнительно оснащаются дисплеем. С его помощью можно не только получить актуальную информацию о состоянии устройства, но и произвести настройку оборудования на определенный режим работы.

Дисплей ИБП содержит много актуальной информации

Основные фирмы-производители источников бесперебойного питания для компьютеров

Широкий ассортимент устройств, представленных на рынке, заставляет обратить внимание на товарный знак, под которым была изготовлена конкретная модель. Каждый производитель гарантируется, что его ИБП имеет оптимальные функциональные возможности и способен прослужить достаточно долго. Выбирая источник бесперебойного питания для компьютера, стоит обратить внимание на продукцию следующих производителей:

APC;

Ippon;

Powercom;

LogicPower;

Sven;

INELT;

P-Com.

По мнению реальных потребителей, такие устройства отличаются надежностью и стабильностью работы. Этим объясняется популярность перечисленных товарных знаков. Нередко сборка устройств осуществляется на территории Китая , что объясняется более дешевой рабочей силой и доступностью энергетических ресурсов. Не стоит думать, что они будут уступать ИБП, собранным на территории страны, которой принадлежат правоустанавливающие документы на конкретный бренд.

P-Com — надежный товарный знак

Как выбрать ИБП для компьютеров — основные правила и рекомендации специалистов

Перед тем, как выбрать ИБП для компьютера, следует уделить внимание одновременно нескольким параметрам. Только в этом случае можно будет добиться стабильности работы устройства на протяжении длительного периода времени.

Для компьютера стоит подобрать подходящую модель ИБП Как выбрать ИБП для компьютера по мощности?

Для того, чтобы выбрать ИБП для компьютера по мощности, следует воспользоваться следующей формулой:

Р = Суммарная мощность оборудования / 0,6 * 1,4 где 0,6 — коэффициент, позволяющий перевести нагрузку из Вт в ВА;

1,4 — коэффициент запаса мощности.

Чтобы ИБП для ПК работал корректно, его мощность должна быть в среднем на 25÷35% мощности устройств, которые к нему будут подключаться. Стоит предусмотреть некоторый запас, чтобы в случае обновления компьютера не пришлось приобретать более мощное устройство. Мощность конкретного ИБП можно найти на задней стенке блока питания.

Мощность устройства должна быть достаточной для конкретной компьютерной сети

Выбор по типу подключения

Производители предлагают UPS с двумя типами подключения: модульным и стандартным. Первый тип является предпочтительным, так как в этом случае провода системного блока остаются незадействованными. Их можно подключить в любой момент при возникновении внештатной ситуации.

Тип подключения — один из критериев выбора

Выбор по диапазону входных напряжений

Для тех, кто не знает, как выбрать бесперебойник для компьютера, стоит обратить внимание на допустимое напряжение питающей сети. Желательно отдать предпочтение модели, у которой напряжение может меняться в достаточно широком диапазоне. Такое устройство может эксплуатироваться повсеместно.

Входные напряжения должная меняться в широком диапазоне

Выбор по периоду подключения

Выбирая подходящий источник бесперебойного питания для дома, стоит заранее узнать, сколько устройству потребуется времени, чтобы подключилась батарея. Внимание стоит обращать на модели, у которых данный показатель максимум 15 мс. Если для переключения потребуется больше времени, компьютер может выйти из строя.

Чем быстрее происходит срабатывание, тем лучше для компьютера

ИБП для компьютера — рейтинг лучших моделей 2017-2018 года

Если сложно сделать выбор в пользу определенной модели, стоит изучить рейтинг ИБП для компьютера. Он формируется с учетом функциональных возможностей устройств различного типа. Как следствие всегда можно подобрать подходящий вариант не только для частного дома, но и для промышленного предприятия.

APC by Schneider Electric Smart-UPS 1500VA LCD 230V

Современная интерактивная модель, обладающая широкими функциональными возможностями. Оптимальный вариант для мощной игровой станции. Благодаря продуманному конструктивному исполнению устройство можно совместить со всеми схемами коррекции коэффициента мощности. На уровень заряда батарей оказывает влияние температура, что позволяет значительно продлить срок службы устройства.

Наличие программного обеспечения позволяет выполнить отключение компьютерной техники, если показатели сети не будут соответствовать установленным требованиям. UPS позволяет спрогнозировать объем потребляемой энергии и срок службы батареи. Предусмотрена коммутируемая группа розеток.

APC by Schneider Electric Smart-UPS 1500VA LCD 230V — дорогостоящая качественная модель

Powercom RAPTOR RPT-2000AP

Доступный ИБП для дома. Обладает большим запасом мощности. Используя комплексное ПО можно произвести настройку модели для работы в определенных условиях. AVR имеет одну ступень повышения. Некоторые пользователи отмечают заметный шум, создаваемый работающими вентилятором.

Powercom RAPTOR RPT-2000AP — ИБП с большим запасом мощности

P-Com Pro 3S Устройство с двойным преобразованием. Оснащается тремя розетками, а потому количество подключаемых приборов ограничено. Выходная мощность может достигать 2,7 кВт. КПД устройства достигает 86%. Благодаря качественному ЖК-дисплею, отображающему необходимые для пользователя данные, пользователь может своевременно отследить состояние устройства, включая продолжительность его работы и уровень заряда батареи.

Предусмотрена защита от внешних помех, перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов. При необходимости аккумуляторные батареи могут быть заменены. Наличие функции холодного старта позволяет обеспечить плавное включение устройства. Учитывая габаритные размеры ИБП (190 на 328 на 424 мм) и его вес (28 кг), для размещения устройства для бесперебойного питания для частного дома придется предусмотреть дополнительное место под компьютерным столом. Модель отличается повышенной стоимостью, но способна стать хорошим выбором для тех, кто нуждается в надежной защите компьютерной техники.

P-Com Pro 3S — модель с двойным преобразованием для дома

Powercom WOW-850 U Устройство резервного типа, отличающееся простотой конструктивного исполнения. Внешне похоже на сетевой фильтр большого размера. При наличии четырех розеток, позволяет только трем подключаться к встроенным АКБ. Для удобства пользователей оснащен цветовой и звуковой сигнализацией.

Благодаря особому конструктивному исполнению ИБП может использоваться для защиты ПК от скачков напряжения. Предусмотрена возможность замену батареи. Аккумулятор для ИБП должен иметь те же характеристики, что и батареи, установленные изначально производителем. Благодаря небольшим габаритным размерам не предъявляет повышенных требований к месту размещения. Позволяет поддерживать работоспособность компьютера на протяжении 14 минут, при условии, что батарея полностью заряжена.

Внимание! Не стоит использовать модель для подключения техники большой мощности.

Powercom WOW-850 U — компактная надежная модель

Ippon Smart Power Pro 1000

Интерактивная модель с мощностью 0,6 кВт. Синусоида с многоступенчатой аппроксимацией. Комплектуется четырьмя разъемами, каждый из которых может использоваться для подключения компьютерных комплектующих. При полном заряде батареи устройство способно сохранять свою работоспособность на протяжении 5 минут. Для срабатывания модели требуется меньше 3 мс.

Благодаря особому конструктивному исполнению данная интерактивная модель позволяет полностью защитить компьютер от нестабильных показателей сети. Для полной зарядки АКБ требуется всего 4 часа. Несмотря на отсутствие ЖК-дисплея модель удобна в эксплуатации за счет наличии звуковой и световой сигнализации. При малом уровне заряда пользователь оповещается соответствующим сигналом. Наличие программного обеспечения предъявляет определенные требования к ПО компьютера. При покупке следует убедиться, что устройство будет совместимо с системой.

Ippon Smart Power Pro 1000 — при подключении батареи уровень создаваемого шума возрастает

Где купить ИБП для компьютеров, цены, каталоги

Прежде чем оформить заявку в магазине на конкретную модель, стоит провести мониторинг рынка. Это позволит узнать ориентировочную стоимость моделей, обладающих нужными функциональными возможностями. Предлагаем узнать среднюю цену, по которой можно купить ИБП для компьютера. Информация представлена в таблице:

Фото

Модель

Особенности

Средняя цена, руб.

EATON Ellipse ECO EL650

Резервная модель с выходным сигналом, подобным синусоиде.

Предусмотрен холодный старт.

Есть возможность настройки режима работы.

При половинной загрузке способна проработать 9 минут.

8 500 Ippon Back Basic 650 Не шумит в процессе эксплуатации.

Максимальная выходная мощность достигает 650 ВА.

Апроксимированная модель.

Для полной зарядки требуется 360 минут.

Переключение происходит в течение 6 мс.

3 000 Powercom Imperial IMP-825AP

Линейно-интерактивная модель с выходной мощностью 825 ВА / 495 Вт.

Для переключения требуется 4 мс.

Выходной сигнал имеет ступенчатую аппроксимацию синусоиды.

5 500 Powercom VANGUARD VGS-2000XL

Устройство с двойным преобразованием.

Способно обеспечить выходную мощность 2000 ВА / 1800 Вт.

При полной загрузке гарантирует сохранение работоспособности на протяжении 5 минут и при половинной — в течение 15 минут.

40 500 CyberPower CP1500EAVRLCD

Линейно-интерактивная модель, оснащенная информационным дисплеем.

Комплектуется шестью евро-розетками.

Предусмотрены порты RJ45 для локальной сети, RJ11 для телефонной связи и USB порт.

Не имеет стабилизатора напряжения.

13 500 Таким образом, выбрать устройство для бесперебойного питания для дома несложно. Ориентируясь на основные характеристики, каждый сможет подобрать подходящую модель для собственных нужд. Делитесь в комментариях, какие ИБП установлены в вашем доме и/или офисе, и почему вы сделали выбор в пользу данной модели.