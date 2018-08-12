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Владельцы iPhone более востребованы для свиданий — исследование
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Владельцы iPhone более востребованы для свиданий — исследование 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американские исследователи провели эксперимент в ходе которого выяснили, что в США пользователи iPhone более востребованы для свиданий в отличие от владельцев телефонов на базе Android. Об этом сообщил портал «Актуальные новости».
Так, в исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. В ходе эксперимента стало известно, что 70% из опрашиваемых предпочли бы пойти на свидание с человеком, который пользуется iPhone. Однако та же группа отметила, что, если бы им сильно понравился новый знакомый или знакомая, то модель смартфона уже не имела бы принципиальной разницы.
Между тем 65% из этого числа респондентов, которые ранее приобрели iPhone, заявили, что если у потенциального избранника будет смартфон на базе Android, то на такое свидание они не пойдут.
А вот владельцы Android-устройств придерживались противоположного мнения — 53% заявили, что не пойдут на свидание с владельцем iPhone.
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