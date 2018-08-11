Ещё
Huawei решила показать Samsung, что такое «реальные обновления»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Huawei решила показать Samsung, что такое «реальные обновления» 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В социальных сетях только и говорят, что о компании Samsung и ее новом Galaxy Note 9. Конкуренты компании тоже очень активно обсуждают продукт, но среди ее конкурентов есть лишь один действительно готовый и способный обставить компанию на рынке. Huawei ясно дала понять, что Note 9 ее не впечатляет, а от своих намерений компания не отказывается.
В своем Твиттере компания Huawei создала публикацию, в которой рассказала, насколько сильно их смартфон Huawei P20 Pro отличается от модели P10. Она назвала это «реальными обновлениями, которые каждый день заставят чувствовать разницу». Очевидно, что компания просто смеется над Samsung, ведь ее Galaxy Note 9 практически не отличается от Galaxy Note 8. Galaxy S9 от Galaxy S8 тоже ушел не очень далеко.
We took a leap when we launched the #HuaweiP20Pro, we're all about real upgrades that will make a difference everyday like a triple lens camera with 40mp, 5x zoom and much more. Imagine what will come next… pic.twitter.com/AjUS86YHyK
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2018
Компания Huawei недавно отобрала у Apple второе место на глобальном рынке смартфонов и ясно дала понять, что Samsung на очереди. Huawei планирует стать лучшим производителем смартфонов и не считает, что американские и южнокорейские компании могут встать на ее пути.
Мы можем и дальше шутить на тему новинки от Samsung. Вступайте в наш Телеграм-чат.
Android Insider: последние новости
3 Moto, о которых не слышали раньше — на сайте компании Samsung представила умную колонку Galaxy Home с обновленным Bixby Владельцы более 50 смартфонов уже могут скачать Fortnite. Как это сделать?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы74
Смерть перечеркнула планы Степаненко103
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна28
Сербия отказалась от «антироссийской истерии»91
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме409
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение