Huawei решила показать Samsung, что такое «реальные обновления»

В социальных сетях только и говорят, что о компании Samsung и ее новом Galaxy Note 9. Конкуренты компании тоже очень активно обсуждают продукт, но среди ее конкурентов есть лишь один действительно готовый и способный обставить компанию на рынке. Huawei ясно дала понять, что Note 9 ее не впечатляет, а от своих намерений компания не отказывается.

В своем Твиттере компания Huawei создала публикацию, в которой рассказала, насколько сильно их смартфон Huawei P20 Pro отличается от модели P10. Она назвала это «реальными обновлениями, которые каждый день заставят чувствовать разницу». Очевидно, что компания просто смеется над Samsung, ведь ее Galaxy Note 9 практически не отличается от Galaxy Note 8. Galaxy S9 от Galaxy S8 тоже ушел не очень далеко.

We took a leap when we launched the #HuaweiP20Pro, we're all about real upgrades that will make a difference everyday like a triple lens camera with 40mp, 5x zoom and much more. Imagine what will come next… pic.twitter.com/AjUS86YHyK

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2018

Компания Huawei недавно отобрала у Apple второе место на глобальном рынке смартфонов и ясно дала понять, что Samsung на очереди. Huawei планирует стать лучшим производителем смартфонов и не считает, что американские и южнокорейские компании могут встать на ее пути.

