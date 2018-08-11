Недорогой кнопочный смартфон — фото и характеристики

Большинство современных смартфонов поставляются без физических клавиатур. Но есть и исключения, об одном из которых в Сети появилась новая интересная информация — какими могут стать его технические характеристики и как он будет выглядеть.

Ценители классических смартфонов BlackBerry были весьма рады, когда TCL выпустила первый BlackBerry Keyone, который оказался достаточно производительным устройством. Его недостатком была цена. KEY2 не отличается флагманскими комплектующими, но его цена осталась премиальной, более того — она примерно на 100 долларов США выше, чем у предшествующей модели. Впрочем, Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com отмечает, что готовится бюджетная модель кнопочного смартфона.

BlackBerry KEY2 LE На фото-«утечке» предположительно показан еще не представленный KEY2 LE со слегка измененной клавиатурой и более подобный первому Keyone, поскольку в нем проявилась свойственная этой модели функциональность — кнопка для ярлыков и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку пробела. К сожалению, трэкпад в бюджетной модели не предусмотрен.

Впрочем, ранее пользователи уже слышали о готовящейся бюджетной версии KEY2 — KEY2 LE, но до рассматриваемого нового сообщения информации о его технических характеристиках было очень мало.

Разумеется, аппаратное обеспечение KEY2 LE будет соответствующим его невысокой цене. Чипсетом новинки, как сообщается, станет Qualcomm Snapdragon 636, сочетающийся в грядущем кнопочном смартфоне с 4 гигабайтами ОЗУ и 64-гигабайтным встроенным накопителем.

Дисплей вновь станет 4,5-дюймовым с разрешением 1080 x 1620 пикселей. Точно такие же характеристики и у экрана KEY2. Ранее считалось, что и чипсет (Snapdragon 660) останется прежним.

По сравнению с базовой версией камера будет менее впечатляющей. В ней найдет себе применение 13-мегпиксельный основной сенсор, сочетающийся с 5-мегапиксельным дополнительным, предназначенным, вероятно, для определения глубины изображения. Снижение показателей коснется и батареи грядущего смартфона. Его оснастят аккумулятором емкостью 3000 мАч, а не на 3500 мАч.

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