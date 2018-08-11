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Можно брать. Занавеска для душа с прозрачным карманом для iPhone
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Можно брать. Занавеска для душа с прозрачным карманом для iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Занавеска для душа с прозрачным карманом для iPhoneЕсли вы ни на секунду не расстаетесь с любимым гаджетом, везде носите его с собой и ненавидите моменты, когда приходится откладывать смартфон или планшет в сторону, такая занавеска вам просто необходима.
С ней можно смело принимать душ и не отвлекаться от экрана мобильного устройства.
В это время получится смотреть ролики на YouTube, просматривать очередной эпизод любимого сериала, читать новостную ленту или использовать любое приложение.
Как такое возможно?
Специальная занавеска для душа выполнена из прозрачной ткани, на одной стороне которой есть карманы разного размера. Есть отделения как для смартфона, так и для планшета, кроме того, они расположены в разных местах и на разной высоте.
Получится подобрать подходящее в любой ситуации. Предусмотрены отделения для размещения устройств в портретной или ландшафтной ориентации.
Просто запускаем нужное приложение, помещаем смартфон или планшет в карман и спокойно принимаем душ, потребляя порцию контента.
А управлять устройством можно?
Кончено! Толщина пленки позволяет осуществлять нажатия и свайпы по экрану.
Не рассчитывайте, что получится написать полноценное электронное письмо или ответ в мессенджере, а вот переключить видео, запустить приложение или прокрутить страницу выйдет запросто.
Размер шторки 180х180 см. Крючочки-крепления в комплекте.
Купить на AliExpress: от 1 063 руб.
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