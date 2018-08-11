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У «Лада Гранта» появилась новая приборная панель
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У «Лада Гранта» появилась новая приборная панель 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
«АвтоВАЗ» передал в Роспатент документы для регистрации новой «приборки» для рестайлинговой Lada Granta.
Судя по изображению, она получит элементы от уже знакомой панели «Весты». По левую сторону от водителя сбоку от дисплея находится шкала тахометра, по правую руку расположился спидометр, оба прибора получили радиально размещенные цифры. Экран стал монохромным, на предыдущей версии он был жидкокристаллическим. Он переходит в панель показаний приборов состояния авто, значки которых сохранили прежнюю графику.
Новую панель, как и саму рестайлинговую модель, можно будет увидеть в рамках ММАС-2018, который откроется совсем скоро.
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