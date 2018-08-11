Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону: помощь в выборе и подключении

Обезопасить свое жилье можно по-разному: установив надежные двери, сигнализацию и/или систему видеодомофон. Последний вариант заслуживает особого внимания, так как позволяет увидеть, кто находится за дверью до того, как дверь будет открыта. Проживая в многоквартирном доме, стоит выбрать видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону. В этом случае можно будет предотвратить проникновение нежелательных лиц не только внутрь квартиры, но и внутрь подъезда. Предлагаем ознакомиться с разновидностями данного оборудования и особенностями его монтажа, чтобы вы смогли выбрать модель с подходящими характеристиками.

Видеодомофон — верный способ повышения безопасности

Содержание статьи

1 Что собой представляет видеодомофон, зачем он нужен?

2 Область применения видеодомофонов

2.1 Домофон с видеонаблюдением для квартиры

2.2 Видеодомофоны для частного дома

2.3 Модели для офиса

3 Как выбрать видеодомофон для квартиры — рекомендации специалистов

4 Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону: основные функции

5 Основные виды моделей и производителей видеодомофонов

5.1 Tantos Sherlock+

5.2 Commax CDV-43N 5.3 Samsung SHT-3207

6 Установка видеодомофона в квартире с подключением к подъездному домофону

6.1 Подключение к цифровому подъездному домофону

6.2 Подключение к координатному подъездному домофону

6.3 Выбор модуля сопряжения

6.4 Установка адаптера

6.5 Настройка

7 Где купить видеодомофон для квартиры: цены на популярные модели

Что собой представляет видеодомофон, зачем он нужен?

Видеодомофон является системой, предназначенной для оповещения о посетителях. При правильно выполненном монтаже, находясь в квартире, можно будет получить изображение того, кто пытается войти в подъезд. Такие электронные устройства обладают широкими функциональными возможностями. Они:

открывают входную дверь подъезда из квартиры;

оповещают о посетителях посредством звукового сигнала;

позволяют общаться с посетителями на расстоянии;

используются для скрытого наблюдения за людьми находящимися около двери квартиры/подъезда;

производят видеофиксацию посторонних лиц. Обычный подъездный домофон с такой задачей не справиться.

Внимание! Основным назначением устройства является мониторинг обстановки около подъезда и идентификация посетителей.

В состав видеодомофона входит два блока: внешний, располагающийся за пределами дома, и внутренний, устанавливаемый внутри квартиры.

Видеодомофон позволит проконтролировать ситуацию около дома

Область применения видеодомофонов

Для оборудования характерна широкая область использования. Его устанавливают не только в частных домах или квартирах, но и офисных помещения. Это хорошая возможность, чтобы ограничить доступ внутрь охраняемое объекта, но и обеспечить полноценную систему видеонаблюдения. В последнем случае должно быть подобрана модель с подходящими техническими характеристиками.

Оборудование имеет широкую область использования

Домофон с видеонаблюдением для квартиры

Решив приобрести системы для оснащения квартиры в многоквартирном доме, стоит обратить внимание на:

характеристики получаемого изображения. Оно может быть не только черно-белым, но и цветным;

способ общения. Производители предлагают устройства с трубкой или допускающие возможность бесконтактного общения;

количество каналов;

наличие функции записи. Такой домофон с видеонаблюдением для квартиры обойдется дороже;

возможность подключения к подъездной системе;

способ подключения.

Дизайн устройства очень важен

Видеодомофоны для частного дома

В частном доме видеодомофоны часто используются совместно с электромеханическими замками. С их помощью можно не только контролировать ситуацию около ворот, но и производить удаленное открытие замков на калитке или воротах.

Совет! Выбирая видеодомофон для частного дома, стоит обратить внимание на беспроводные модели, работающие через GSM.

Такие системы намного проще монтировать, так как отпадает необходимость в прокладке проводов. Кроме того они более надежны в эксплуатации, так как исключается вероятность повреждения проводов в процессе последующей эксплуатации. Выбор стоит сделать в пользу устройства:

с панелью вызова в антивандальном корпусе;

допускающего дистанционное управление несколькими дверями;

с возможностью подключения нескольких трубок или мониторов, предназначенных для общения с посетителями. Особенно если в коттедже несколько этажей. Установка видеодомофона в частном доме должна быть выполнена так, чтобы была возможность ответа сразу из нескольких точек;

допускающего расширения функциональных возможностей, например, путем подключения детектора движения;

с энергонезависимой памятью.

Видеодомофон в частном доме позволяет открывать замок на калитке

Модели для офиса

При выборе подходящего варианта для офисного помещения стоит обратить внимание на количество абонентов. Производители предлагают устройства, оснащенные специальными панелями, позволяющими получить доступ в конкретное помещение. Также стоит обратить внимание на:

качество картинки и размер монитора. Изображение может быть цветным или черно-белым;

наличие многоканального подключения. Такой вариант предпочтительней, так как позволяет установить панель вызова у ворот и непосредственно около офисного помещения;

совместимость с многоканальными подъездными домофонами. Это имеет принципиальное значение при установке оборудования в большом бизнес-центре;

комплектность. Необязательно приобретать устройства с трубкой вызова. Можно отдать предпочтение системе «hands free»;

производителя. Оборудование, изготовленное под известными торговыми марками, отличается повышенным уровнем надежности;

тип вызывной панели. Бывают накладными и встраиваемыми;

тип замка.

Доступ в офис можно ограничить не только с помощью домофона

Как выбрать видеодомофон для квартиры — рекомендации специалистов

Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, предлагаем ознакомиться с рекомендациями специалистов. В этом случае будет намного проще сделать правильный выбор. Внимания заслуживает:

Конструктивное исполнение вызывной панели. Она должна быть изготовлена из прочных материалов и надежно защищена от внешнего воздействия. Стоит отказаться от покупки устройства с механическим переключателем.

Возможность эксплуатации в условиях ограниченного освещения, которое характерно для большинства подъездов. В такой ситуации покупка модели с цветным изображением может оказаться нерациональной, в то время как черно-белая модель позволит получить картинку с высоким уровнем разрешения.

Соотношение параметров монитора и камеры. Если последняя передает картинку с низким разрешением (стандарт PAL), качественный монитор не позволит улучшить качество изображения, но увеличит затрат на монтаж системы.

Способ открытия входной двери. Стоит отдать предпочтение модели, допускающей открытие не только бесконтактным методом, но и путем набора кода.

Наличие возможности подключения детектора движения, повышающего уровень защищенности охраняемого объекта.

Температурный диапазон, в котором может эксплуатироваться система. Коммутатор и вызывная панель должны сохранять свою работоспособность при отрицательной температуре.

При выборе стоит предпочесть сенсорные устройства, которые более надежны в процессе эксплуатации. Хотя они менее стойки к внешнему агрессивному воздействию. Зная, как выбрать видеодомофон для квартиры, можно самостоятельно приобрести современную модель с подходящим набором функций.

Модель должна отвечать определенным требованиям

Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону: основные функции

Основной функцией любого видеодомофона, устанавливаемого в квартире, является получение изображение, происходящего снаружи. Сама картинка может быть цветной либо черно-белой. Она выводится на монитор, размер которого составляет 3,5÷10 дюймов.

Отдельные модели имеют более широкие функциональные возможности, позволяя получать изображения сразу с нескольких камер. Чаще всего дополнительные устройства монтируются около лифта, на парковке, в разных точках лестничной площадки. Количество подключаемых устройств различно: от двух до четырех. Дизайн видеодомофона может существенно отличаться, что позволяет подобрать модель, способную гармонично вписаться в интерьер.

К дополнительным функциям стоит отнести возможность использования микро SD и наличие датчиков движения. Карты памяти способны сохранить минимум 128 кадров, о получении которых случайно подошедшие к входной двери люди могут даже не догадываться. При необходимости может производиться не только запись фото, но и видео. Периодичности записи определяется в индивидуальном порядке. Современные модели допускает отправку записанных роликов на телефон либо почтовый ящик. При наличии датчиков движения запись начинается после получения соответствующего сигнала.

Современные модели видеодомофонов для квартир обладают широким функционалом

Основные виды моделей и производителей видеодомофонов

Решая, какой лучше выбрать видеодомофон для квартиры, стоит ознакомиться с предложениями ведущих производителей. Наибольшей популярностью пользуется продукция Falcon, Kocom, Tantos, Samsung, Slinex, Commax и многих других производителей. Предлагаем ознакомиться с современными моделями, пользующимися особой популярностью у потребителей.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать подходящий вариант

Tantos Sherlock+

Устройство с большим дисплеем, имеющим диагональ 10,1 дюйма. Сенсорное управление. Допускает подключение к подъездному видеофону. В отдельных случаях может потребоваться модуль сопряжения. Предусмотрена поддержка системы Интерком, допускающее общение через домофоны.

К преимуществам устройства стоит отнести:

Оптимальное соотношение цены и качества;

Русскоязычное меню;

Возможность установки двух камер и двух панелей вызова.

К недостаткам следует отнести отсутствие времени и даты на отображаемом изображении и ограниченные функциональные возможности.

Tantos Sherlock+ — современная качественная модель

Commax CDV-43N Изделие, выпущенное южнокорейской компанией. Ориентировано на владельцев загородного жилья. Оснащено качественным 4,3-дюймовым дисплеем, позволяющим рассмотреть пришедшего гостя.

Commax CDV-43N может соединяться с подъездным домофоном, при включении в систему блока сопряжения. Подключение выполняется с помощью четырех проводов. Меню на русском языке. Среди недостатков следует отметить высокую стоимость и отсутствие системы Hands-free.

Commax CDV-43N — современное решение для частного дома

Samsung SHT-3207

Видеодомофон с 7-дюймовой ЖК-панелью с небольшим расширением. Позволяет выбрать мелодию звонка и отрегулировать громкость вызова. Благодаря наличию реле, может использоваться для управления двумя замками. Допускает подключение двух вызывных панелей. Функция интерфона встроена.

К недостаткам Samsung SHT-3207 стоит отнести высокую стоимость и низкое качество получаемого изображения.

Внимание! Трубка в комплект поставки не входит.

Samsung SHT-3207 — стильный дизайн

Kocom KCV-401EV

Современная модель, предложенная южнокорейским производителем, оснащена четырехпроводным цветным дисплеем небольшого размера. Предназначена для установки в частном доме. При использовании блока сопряжения может монтироваться внутри многоквартирного строения. Имеет функцию регулирования яркости и контрастности передаваемого изображения. Протяженность провода, соединяющего домофон и видеопанель, может составлять 50 метров.

К преимуществам Kocom KCV-401EV стоит отнести:

возможность подключения двух мониторов, трубок и вызывных панелей;

простота монтажа;

меню на русском языке;

возможность установки в квартире.

К недостаткам следует отнести отсутствие трубки в стандартной комплектации.

Kocom KCV-401EV — монтаж не вызывает трудностей

Slinex SL-10IP

Функциональная модель с четырьмя камерами видеонаблюдения. Комплектуется 10-дюймовым экраном, позволяющим получить качественное изображение. Оснащена детектором движения. Позволяет выделить отдельные зоны, при срабатывании детекторов движения в которых пользователь будет получать соответствующий сигнал.

Slinex SL-10IP допускает несколько вариантов управления за счет беспроводного модуля Wi-Fi и встроенного Ethernet-порта. Запись изображения может производиться по индивидуальному расписанию. Алюминиевый корпус.

Slinex SL-10IP отличается высокой стоимостью

Установка видеодомофона в квартире с подключением к подъездному домофону

Несмотря на сложность системы видеонаблюдения, монтаж можно выполнить собственными силами. Еще до покупки видеодомофона следует убедиться, что выбранная модель совместима с подъездным домофоном. Если имеются несоответствия, стоит сразу приобрести специальный адаптер.

Внимание! Некоторые модели видеодомофонов изначально комплектуются адаптерами, а потому полностью совместимы со всеми видами подъездных домофонов.

Предлагаем ознакомиться с основными этапами установки видеодомофона в квартире, а также с особенностями его подключения к подъездным домофонам различного типа.

Подключить систему можно собственными силами

Подключение к цифровому подъездному домофону

Приступая к выполнению монтажных работ, следует внимательно изучить схему подключения видеодомофона к подъездной системе. От этого напрямую зависит, насколько качественно будет выполнена установка в целом.

Со схемой подключения стоит ознакомить до начала работ, а не после

Сами монтажные работы можно выполнять в следующей последовательности:

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Описание работ

Определяемся с месторасположением видеодомофона в квартире и производим его установку.

В распределительную коробку заводятся провода, обеспечивающие подачу аудио и видеосигнала в квартиру.

В распределительной коробке производится подключение соответствующих проводов к коммутаторам видео и аудиосигнала, идущих от подъездного домофона.

Производится проверка работоспособности системы наблюдения. Устройство должно обеспечивать передачу изображения с лестничной площадки и от входа в подъезд после нажатия кнопки на панели подъездного домофона.

Подключение к координатному подъездному домофону

Последовательность подключения видеодомофона к координатному устройству может несколько отличаться. Если интересует, как подключить видеодомофон к подъездному домофону координатного типа, предлагаем ознакомиться со следующим алгоритмом действий:

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Описание работ

Готовим необходимое оборудование и инструменты, которые могут потребоваться при подключении к подъездному домофону.

К «Line-» и «Line+» модуля сопряжения подключаем провода, которые идут от подъездного домофона внутрь квартиры.

К разъему дополнительной камеры подключаем видеоканал.

Параллельно соединяем видео дополнительной камеры и вызывной панели. Это позволит видеть изображение не только в момент вызова, но в любое другое время.

Подключаем остальные провода в соответствии со схемой и проверяем работоспособность видеодомофона и подъездного домофона. При правильно выполненном монтаже на экране появится изображение.

Выбор модуля сопряжения

Чтобы обеспечить работоспособность видеодомофона, необязательно приобретать дорогостоящие устройства. Самый дешевый модуль сопряжения способен справиться с поставленной перед ним задачей.

Внимание! При выборе модуля сопряжения следует учитывать тип подъездного домофона. Для координатных и цифровых систем устройства отличаются.

С первым каналом монитора соединяется панель для вызова, со вторым — модуль сопряжения, который монтируется за видеопанелью. В некоторых случая в качестве места установки выбирается щиток распределения, через который проходит линия подъездного домофона.

Установка адаптера

Месторасположение адаптера выбирается в индивидуальном порядке. Нередко один и тот же монитор используется для отображения нескольких систем видеонаблюдения. В этом случае место установки адаптера выбирается с особой тщательностью. Чаще всего монтаж осуществляется в зоне на стене непосредственно за видеодомофоном, однако данное требование не является обязательным.

Адаптер подсоединяется к абонентской линии аудиодомофона. При этом обязательно соблюдается полярность трубки. В процессе работы следует обязательно руководствоваться схемой и инструкцией, прикладываемой к устройству.

Адаптер выбирается с учетом технических характеристик системы

Настройка

Порядок настройки системы зависит от ее функциональных возможностей. Рассмотрим последовательность действий для DOM DS-4S:

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Описание работ

Основное меню включает: система, звонок, режим, тревога, цвет, файлы.

В подменю «Система» можно выбрать язык, установить время и выбрать другую системную информацию.

В подменю «Звонок» можно установить громкость вызова, а также выбрать одну из двенадцати доступных мелодий.

В подменю «Режим» настраивается режим работы оборудования. Если камера одна, режим будет основным. При наличии нескольких камер, можно выбрать дополнительный. Можно настроить время открытия/закрытия двери (2÷10 секунды), а также режим записи.

Подменю «Тревога» актуально при подключении датчика движения и внешней камеры.

В подменю «Цвет» производится настройка яркости и контрастности получаемых изображений.

Подменю «Файлы» позволяет просматривать и удалять записанные фото и видео.

Где купить видеодомофон для квартиры: цены на популярные модели

Стоимость видеодомофонов для квартиры варьируется в широком диапазоне. Если вы решили купитьвидеодомофон для квартиры и планируете его подключить к подъездному домофону, предлагаем со средними ценами на наиболее популярные модели:

Фото

Модель

Особенности

Средняя цена (по состоянию на декабрь 2017), руб.

Falcon Eye FE-4СHP2/VIZIT

Подключение дополнительной камеры и трех панелей вызова.

Возможность соединения с аудиодомофоном CYFRAL, VIZIT, ЭЛТИС.

7 760 Commax CDV-43K VZ Монитор 4,3 дюйма.

До трех панелей вызова.

Дополнительная камера.

Сенсорное управление

6 100 TANTOS LILU VZ Монитор 4,3 дюйма.

До двух вызывных панелей.

6 800 FalconEye FE-101wt

Экран 10,1 дюйма.

Установка до 4 камер ИК-подсветкой.

Подключение до двух панелей вызова.

Возможность формирования системы из четырех мониторов.

Допускает подключение к городскому телефону и интеркому.

Запись видео о сохранение фото.

14 400 Kenwei (IIS) SA20C— PHM200

Сенсорное управление.

Проводное подключение.

Экран 10 дюймов.

Четырехканальное видео.

Память до 32 Гб.

Допускает подключение к городскому телефону.

20 300 Элтис VM500-5.1CLM

Способен сохранять до 500 снимков.

Допускает формирование сети из четырех мониторов и подключение до 4 четырех камер.

9 440 Таким образом, при желании можно подобрать подходящую модель для своего дома. Посмотрите видео о домофонных системах для квартиры и делитесь в комментариях, какой видеодомофон установлен у вас дома, и получилось ли подключиться к подъездному домофону.