Продажа смартфонов по программе trade-in‍ стала популярной в России

Обмен старых гаджетов на новые за год вырос почти в 65 раз.

Ряд СМИ сообщает о том, что программа trade-in набирает популярность среди российских покупателей смартфонов. По информации аналитиков, в 2017 году услугой по обмену поддержанных телефонов воспользовались всего 1,5 тысячи человек, а спустя год их стало уже 100 тысяч.

Эксперты связывают эту тенденцию с расширением географии и увеличением количества брендов, которые участвуют в акции.

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