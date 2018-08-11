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Продажа смартфонов по программе trade-in‍ стала популярной в России
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Продажа смартфонов по программе trade-in‍ стала популярной в России 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Обмен старых гаджетов на новые за год вырос почти в 65 раз.
Ряд СМИ сообщает о том, что программа trade-in набирает популярность среди российских покупателей смартфонов. По информации аналитиков, в 2017 году услугой по обмену поддержанных телефонов воспользовались всего 1,5 тысячи человек, а спустя год их стало уже 100 тысяч.
Эксперты связывают эту тенденцию с расширением географии и увеличением количества брендов, которые участвуют в акции.
Кстати, стало известно, какие смартфоны предпочитают покупать москвичи (подробнее…)
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