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Samsung Galaxy S7 уязвим к атаке Meltdown
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Samsung Galaxy S7 уязвим к атаке Meltdown 

SecurityLab.ru 9 августа 2018
Обнаруженная в январе нынешнего года уязвимость Meltdown затрагивает большинство современных компьютеров и мобильных устройств. С ее помощью злоумышленник может читать данные в любой области памяти. Наряду с другими устройствами производства компании Samsung флагманский смартфон Galaxy S7 ранее считался неуязвимым к Meltdown, однако специалисты Грацкого технического университета (Австрия) утверждают обратное.
Как сообщает Reuters, исследователям удалось найти способ эксплуатации Meltdown для осуществления атак на Galaxy S7, о котором они расскажут сегодня на конференции Black Hat в Лас-Вегасе. По мнению специалистов, уязвимость затрагивает куда больше смартфонов, чем принято считать.
«Существуют сотни миллионов уязвимых к Meltdown телефонов, которые не могут получить патчи просто потому, что вендоры об этом не знают», — сообщил один из исследователей Михаэль Шварц (Michael Schwarz).
Релиз Galaxy S7 состоялся в 2016 году. По данным Strategy Analytics, в настоящее время его используют порядка 30 млн человек по всему миру. Как сообщают представители Samsung, исправляющие Meltdown обновления безопасности были выпущены в январе текущего года, а в июле вышли дополнительные патчи. Никаких свидетельств эксплуатации уязвимости в реальных атаках обнаружено не было.
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