Samsung Galaxy S7 уязвим к атаке Meltdown

Обнаруженная в январе нынешнего года уязвимость Meltdown затрагивает большинство современных компьютеров и мобильных устройств. С ее помощью злоумышленник может читать данные в любой области памяти. Наряду с другими устройствами производства компании Samsung флагманский смартфон Galaxy S7 ранее считался неуязвимым к Meltdown, однако специалисты Грацкого технического университета ( Австрия ) утверждают обратное.

Как сообщает Reuters, исследователям удалось найти способ эксплуатации Meltdown для осуществления атак на Galaxy S7 , о котором они расскажут сегодня на конференции Black Hat в Лас-Вегасе. По мнению специалистов, уязвимость затрагивает куда больше смартфонов, чем принято считать.

«Существуют сотни миллионов уязвимых к Meltdown телефонов, которые не могут получить патчи просто потому, что вендоры об этом не знают», — сообщил один из исследователей Михаэль Шварц (Michael Schwarz).

Релиз Galaxy S7 состоялся в 2016 году. По данным Strategy Analytics, в настоящее время его используют порядка 30 млн человек по всему миру. Как сообщают представители Samsung, исправляющие Meltdown обновления безопасности были выпущены в январе текущего года, а в июле вышли дополнительные патчи. Никаких свидетельств эксплуатации уязвимости в реальных атаках обнаружено не было.