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3 Moto, о которых не слышали раньше — на сайте компании
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3 Moto, о которых не слышали раньше — на сайте компании 

Android Insider 23 минуты назад
Фото: Android Insider
На официальном сайте Motorola появилась информация о новых неожиданных смартфонах Moto, которые могут быть показаны на предстоящей в середине августа презентации.
Motorola проведет 15 августа 2018 года презентацию в Китае. Ожидалось, что в ее ходе дебютируют на китайском рынке Moto Z3 и Motorola One Power, но появившаяся на официальном китайском веб-сайте компании информация дает основания предполагать, что могут быть анонсированы и другие модели, отмечает Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com.
Motorola представит Moto P30, P30 Play и P30 Note 15 августа?
Речь идет о Moto P30, P30 Play и P30 Note — телефонах, о которых пользователям раньше слышать не приходилось, соответственно, о них почти ничего не известно даже предположительно. Страницы показывают только конфигурации памяти еще не представленных новинок и те цвета, в которых их, вероятно, станут предлагать потребителям.
Стандартная модель P30 характеризуется 6 гигабайтами оперативной памяти и 64— или 128-гигабайтным встроенным накопителем. Ее цвета — белый (Ice Jade White), черный (Bright Black) и Aurora. P30 Play, который в Сети сейчас считают бюджетной версией новой линейки, предложат только в версии с 4 гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем емкостью 64 гигабайта в цветах Ice Jade White и Bright Black.
Учитывая название, P30 Note, вероятно будет самой большой моделью линейки. Согласно листингу, предусмотрены конфигурации: 4 гигабайта оперативной памяти при 64-гигабайтном встроенном накопителе и 6-гигабайтное ОЗУ, сочетающееся с 64-гигабайтным встроенным накопителем. Единственный цвет этой модели — Bright Black.
Обсудить предстоящие к выпуску смартфоны Moto P30, P30 Play и P30 Note читатели могут в Telegram-чате.
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