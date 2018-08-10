3 Moto, о которых не слышали раньше — на сайте компании

На официальном сайте Motorola появилась информация о новых неожиданных смартфонах Moto, которые могут быть показаны на предстоящей в середине августа презентации.

Motorola проведет 15 августа 2018 года презентацию в Китае . Ожидалось, что в ее ходе дебютируют на китайском рынке Moto Z3 и Motorola One Power, но появившаяся на официальном китайском веб-сайте компании информация дает основания предполагать, что могут быть анонсированы и другие модели, отмечает Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com.

Motorola представит Moto P30, P30 Play и P30 Note 15 августа?

Речь идет о Moto P30, P30 Play и P30 Note — телефонах, о которых пользователям раньше слышать не приходилось, соответственно, о них почти ничего не известно даже предположительно. Страницы показывают только конфигурации памяти еще не представленных новинок и те цвета, в которых их, вероятно, станут предлагать потребителям.

Стандартная модель P30 характеризуется 6 гигабайтами оперативной памяти и 64— или 128-гигабайтным встроенным накопителем. Ее цвета — белый (Ice Jade White), черный (Bright Black) и Aurora. P30 Play, который в Сети сейчас считают бюджетной версией новой линейки, предложат только в версии с 4 гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем емкостью 64 гигабайта в цветах Ice Jade White и Bright Black.

Учитывая название, P30 Note, вероятно будет самой большой моделью линейки. Согласно листингу, предусмотрены конфигурации: 4 гигабайта оперативной памяти при 64-гигабайтном встроенном накопителе и 6-гигабайтное ОЗУ, сочетающееся с 64-гигабайтным встроенным накопителем. Единственный цвет этой модели — Bright Black.

Обсудить предстоящие к выпуску смартфоны Moto P30, P30 Play и P30 Note читатели могут в Telegram-чате.