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Samsung снова посмеялась над iPhone X
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Samsung снова посмеялась над iPhone X 

Ferra.ru 29 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Samsung продолжила свою кампанию Ingenius, выпустив ещё два рекламных ролика, критикующих iPhone X и консультантов в розничных магазинах Apple Store.
В первом ролике под названием Power посетитель говорит консультанту, что Galaxy Note «по-настоящему мощный», на это консультант отвечает, что по его мнению «мощный» означает «способный разблокировать смартфон с помощью лица», на это посетитель отвечает, что Galaxy Note тоже это умеет. Затем консультант отмечает, что в iOS 12 есть возможность связаться через FaceTime с 32 собеседниками, а посетитель отвечает: «Почему я вообще могу этого захотеть?».
Во втором ролике под названием Pen посетительница спрашивает о разнице между Apple Pencil и S Pen, которым комплектуется Galaxy Note 9. Консультант честно отвечает, что Apple Pencil работает только с iPad. А на вопрос посетительницы, что же ей использовать со смартфоном, предлагает воспользоваться своими пальцами.
В более ранних роликах Ingenius корейский производитель уже успел поиздеваться над вырезом экрана iPhone X, отсутствием слота для карты памяти, режима многозадачности как у планшета, разъёма для наушников, более медленным LTE и более простой камерой.
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