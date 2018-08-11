Samsung подкалывает iPhone X возможностями Galaxy Note9

Samsung подкалывает iPhone X возможностями Galaxy Note9Samsung настолько понравился цикл реклам «Ingenius», что сразу после анонса Galaxy Note9, компания выпустила еще пару рекламных роликов. В этот раз корейцы тролля iPhone X, сравнивая его с Galaxy Note9.

Покупатель: Я слышал, что Galaxy note действительно очень мощный.

Сотрудник магазина: Реально мощно, это когда вы можете разблокировать смартфон с помощью лица.

Покупатель: Galaxy Note тоже так умеет.

Сотрудник магазина: Да? Ну хорошо… Не знал. О, знаете что? Мощь — это когда можно разговаривать по FaceTime сразу с 32 пользователями.

Покупатель: Сомневаюсь, что мне это когда-то пригодится. Второй видеоролик посвящен перу S Pen.

Покупатель: В чем разница между стилусом Apple Pen и Samsung S Pen?

Сотрудник магазина: Apple Pencil, например, работает только с iPad.

Покупатель: А как же мне управлять своим смартфоном?

Сотрудник магазина: Эм… пальцем. Странно, что Samsung лишний раз не напомнила, что стилус Apple Pencil нужно приобретать отдельно. S Pen идет в комплекте с Galaxy Note9.