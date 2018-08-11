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Samsung подкалывает iPhone X возможностями Galaxy Note9
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Samsung подкалывает iPhone X возможностями Galaxy Note9 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Samsung подкалывает iPhone X возможностями Galaxy Note9Samsung настолько понравился цикл реклам «Ingenius», что сразу после анонса Galaxy Note9, компания выпустила еще пару рекламных роликов. В этот раз корейцы тролля iPhone X, сравнивая его с Galaxy Note9.
Покупатель: Я слышал, что Galaxy note действительно очень мощный.
Сотрудник магазина: Реально мощно, это когда вы можете разблокировать смартфон с помощью лица.
Покупатель: Galaxy Note тоже так умеет.
Сотрудник магазина: Да? Ну хорошо… Не знал. О, знаете что? Мощь — это когда можно разговаривать по FaceTime сразу с 32 пользователями.
Покупатель: Сомневаюсь, что мне это когда-то пригодится. Второй видеоролик посвящен перу S Pen.
Покупатель: В чем разница между стилусом Apple Pen и Samsung S Pen?
Сотрудник магазина: Apple Pencil, например, работает только с iPad.
Покупатель: А как же мне управлять своим смартфоном?
Сотрудник магазина: Эм… пальцем. Странно, что Samsung лишний раз не напомнила, что стилус Apple Pencil нужно приобретать отдельно. S Pen идет в комплекте с Galaxy Note9.
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