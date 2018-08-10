Эксперты сравнили iPhone X и Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 9 был представлен накануне южнокорейской компанией Samsung.

Эксперты сравнили флагманский смартфон Apple iPhone X и южнокорейский Samsung Galaxy Note 9, который поступит в продажу 31 августа 2018 года. Цена на оба устройства составляет порядка $1 тыс., однако, по мнению специалистов, они имеют большие технические отличия.

Так, Galaxy Note 9 выигрывает за счет своей диагонали в 6,4 дюйма, тогда как у iPhone X дисплей на 5,8 дюйма, также у смартфона Apple место уходит на датчик приближения, динамик и камеру, которые находятся в верхней части устройства.

Корейский флагман, в отличие от американского конкурента, оснащен стилусом S-Pen. А вот процессоры Snapdragon 845 и A11, установленные в смартфонах, не имеют различий в производительности, считают эксперты. Также конкуренты оснащены основными камерами на 12 мегапикселей.

В итоге, по заключению специалистов, iPhone X и Galaxy Note 9, не смотря на массу отличий, являются вполне конкуретноспособными по отношению друг с другом смартфонами, пишет портал oane.ws.