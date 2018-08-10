Продажи премиального ноутбука ASUS ZenBook S стартовали в России

Компания ASUS объявила о начале продаж в России премиального тонкого и лёгкого ноутбука ZenBook S (модельный номер UX391). По словам производителя, он способен выдерживать эксплуатацию в жёстких условиях и соответствует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, устойчивости к влажности и перепадам температур.

Толщина ноутбука составляет 12,9 мм, а вес — 1 кг. При этом ZenBook S заключён в металлический корпус. Необычное поворотное крепление ErgoLift при открытии крышки автоматически приподнимает клавиатуру под углом 5,5° для удобного набора текста, а также дополнительного охлаждения нижней панели и улучшения звучания аудиосистемы устройства.

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым, опционально сенсорным дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080), процессорами Intel Core i7-8550U или i5-8250U восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Заявленное время автономной работы достигает 13,5 часа.

ZenBook S получил три порта USB Type-C, два из них с поддержкой Thunderbolt 3. Также есть 3,5-мм разъём для наушников. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев. Клавиатура обладает подсветкой.

Ноутбук ASUS ZenBook S предлагается по стартовой цене 75 990 рублей.