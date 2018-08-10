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В коллекционку Resident Evil 2 войдёт клавиатура в виде пишущей машинки
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В коллекционку Resident Evil 2 войдёт клавиатура в виде пишущей машинки 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Capcom представила премиальное издание ремейка Resident Evil 2 для японского рынка, жемчужиной которого стала беспроводная клавиатура в виде пишущей машинки, созданная в сотрудничестве с американской компанией Qwerkytoys, специализирующейся на подобной продукции.
Клавиатуру можно подключить к компьютеру через Bluetooth, а также к мобильным устройствам на базе iOS или Android. В режиме активного использования она работает около шести дней, а в режиме ожидания — до 45 суток. Зарядка происходит через USB Micro-разъём.
Модная винтажная периферия доступна сразу в трёх изданиях:
Премиальном (около 60 тысяч рублей), в которое, помимо клавиатуры, входит коллекционное издание ремейка Resident Evil 2 и четыре вида изоленты, оформленной в стиле чернильной ленты для пишущей машинки;
Лимитированном (около 50 тысяч рублей), в которое, помимо клавиатуры, входит ремейк Resident Evil 2 и одна случайная изолента, оформленная в стиле чернильной ленты;
Самостоятельном (около 45 тысяч рублей), в которое входит только клавиатура.
Стилизованная клавиатура
Стоит отметить, что такая же клавиатура без стилизации под Resident Evil 2 в магазине Qwerkytoys стоит значительно дешевле — около 17 тысяч рублей ($250).
Выход ремейка Resident Evil 2 состоится 25 января на PS4, Xbox One и РС. На Западе игра выйдет в трёх изданиях: стандартном, расширенном и коллекционном.
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