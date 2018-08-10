В коллекционку Resident Evil 2 войдёт клавиатура в виде пишущей машинки

Capcom представила премиальное издание ремейка Resident Evil 2 для японского рынка, жемчужиной которого стала беспроводная клавиатура в виде пишущей машинки, созданная в сотрудничестве с американской компанией Qwerkytoys, специализирующейся на подобной продукции.

Клавиатуру можно подключить к компьютеру через Bluetooth, а также к мобильным устройствам на базе iOS или Android. В режиме активного использования она работает около шести дней, а в режиме ожидания — до 45 суток. Зарядка происходит через USB Micro-разъём.

Модная винтажная периферия доступна сразу в трёх изданиях:

Премиальном (около 60 тысяч рублей), в которое, помимо клавиатуры, входит коллекционное издание ремейка Resident Evil 2 и четыре вида изоленты, оформленной в стиле чернильной ленты для пишущей машинки;

Лимитированном (около 50 тысяч рублей), в которое, помимо клавиатуры, входит ремейк Resident Evil 2 и одна случайная изолента, оформленная в стиле чернильной ленты;

Самостоятельном (около 45 тысяч рублей), в которое входит только клавиатура.

Стилизованная клавиатура

Стоит отметить, что такая же клавиатура без стилизации под Resident Evil 2 в магазине Qwerkytoys стоит значительно дешевле — около 17 тысяч рублей ($250).

Выход ремейка Resident Evil 2 состоится 25 января на PS4, Xbox One и РС. На Западе игра выйдет в трёх изданиях: стандартном, расширенном и коллекционном.