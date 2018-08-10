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Взрыв iPhone после ремонта попал на видео
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Взрыв iPhone после ремонта попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор. Ролик опубликован на видеохостинге Pear Video.
На кадрах видно, как девушка, будучи за рулем автомобиля, положила телефон на переднюю панель. Раздался хлопок, из смартфона повалил дым, а девушка принялась кричать. Через несколько секунд аппарат загорелся.
В описании к видео значится, что аккумулятор в iPhone был заменен в феврале этого года в одной из контор по ремонту техники. Позднее стало известно, что взрыв произошел именно из-за некачественной батареи.
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