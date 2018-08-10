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«Ростелеком» устанавливает в Воронеже беспроводные домофоны
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«Ростелеком» устанавливает в Воронеже беспроводные домофоны 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
«Ростелеком» начал устанавливать в Воронеже видеодомофоны.
Оборудование имеет сразу несколько функций. С помощью домофона можно не только попасть в нужную квартиру, но и рассмотреть гостя с помощью вмонтированной камеры или в случае необходимости вызвать экстренные службы, нажав кнопку.
Если раньше сигнал вызова попадал только на приемное устройство домофона, то с помощью нового сервиса «Ростелекома» открыть подъездную дверь можно с помощью любого гаджета. Компания предлагает жильцам домов, в которых установили устройства, скачать специальное мобильное приложение. И тогда можно будет ответить на вызов со смартфона, домашнего ПК или планшета, причем даже не находясь в квартире.
Умный домофон будет работать без перебоев в морозы и жару, поскольку он сделан из материала, выдерживающего сильные перепады температур.
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