«Ростелеком» устанавливает в Воронеже беспроводные домофоны

«Ростелеком» начал устанавливать в Воронеже видеодомофоны.

Оборудование имеет сразу несколько функций. С помощью домофона можно не только попасть в нужную квартиру, но и рассмотреть гостя с помощью вмонтированной камеры или в случае необходимости вызвать экстренные службы, нажав кнопку.

Если раньше сигнал вызова попадал только на приемное устройство домофона, то с помощью нового сервиса «Ростелекома» открыть подъездную дверь можно с помощью любого гаджета. Компания предлагает жильцам домов, в которых установили устройства, скачать специальное мобильное приложение. И тогда можно будет ответить на вызов со смартфона, домашнего ПК или планшета, причем даже не находясь в квартире.

Умный домофон будет работать без перебоев в морозы и жару, поскольку он сделан из материала, выдерживающего сильные перепады температур.