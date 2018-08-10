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Masterkey 4.0 — универсальная проецируемая клавиатура
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Masterkey 4.0 — универсальная проецируемая клавиатура 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Любой аксессуар для смартфона должен быть сопоставим по габаритам с ним самим, иначе резко ухудшается мобильность и комфорт работы. Иное дело если устройство не имеет постоянной физической формы, как в случае с клавиатурой Masterkey 4.0, которая проецируется лучом лазера на поверхность. В деактивированном виде она не больше чехла для смартфона, в активном — перед вами полноразмерная QWERTY-клавиатура для работы с документами. Технология проецируемой клавиатуры Masterkey разрабатывается ее авторами с 2014-го, они хотели получить не просто игрушку для гиков, а универсальный гаджет, который сделает отказ от физических клавиатур реальностью. Просто потому, что вы сможете в любой момент развернуть на столе дома или на стене в аудитории виртуальный аналог. Пикопроектор обеспечивает увеличение картинки вплоть до 120 дюймов по диагонали, однако при максимальном разрешении в 854х480 пикселей изображение не отличается детализацией.
Параметр контрастности 2000:1, яркость не более 100 люменов, ручная коррекция резкости. По умолчанию проецируется клавиатура размерами 245х110 мм, интегрированная инфракрасная камера отслеживает «нажатия» со скоростью до 350 символов в минуту. Masterkey 4.0 подключается к смартфону с iOS /Android через Bluetooth 4.0, а к прочим устройствам через USB или HDMI. Емкость встроенной батареи 5200 мАч, есть порт microSD.
Стартап предлагает две версии проецируемой клавиатуры, базовую по $179 и модель для бизнеса за $225. Если сбор средств пройдет по плану, в продаже Masterkey 4.0 появится в январе 2019-го.
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