5 причин, по которым Galaxy Note 9 превосходит iPhone X

Samsung в четверг в Нью-Йорке представила новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Судя по анонсированным характеристикам, Note 9 вполне может составить конкуренцию и даже в чем-то превзойти самый продаваемый смартфон в мире — iPhone X. Посмотрим на 5 ключевых преимуществ смартфона от Samsung.

1. Дисплей.

Без сомнения, в iPhone X замечательный дисплей. Правда, стоит отметить, что к созданию этого дисплея приложила руку … Samsung. Однако многие отмечают, что диагональ 5.8 дюймов при соотношении сторон 19.5:9 не раскрывает всего потенциала дисплея от южнокорейского вендора. Фактически, 5,5-дюймовый экран на iPhone 8 Plus имеет большую площадь поверхности, чем 5,8-дюймовый экран на iPhone X. Конечно, всё может измениться уже в следующем месяце, когда Apple выпустит следующее поколение iPhone (как ожидается, это будет фаблет с бОльшей диагональю). Но пока Note 9 выглядит привлекательнее.

Большой дисплей, занимающий практически всю переднюю часть смартфона, (небольшие грани сверху и снизу, почти неразличимые на заблокированном экране) имеет Quad HD+ (2960x1440 пикселей). Кстати, в настройках можно не только отрегулировать цветовую температуру, но и скорректировать цвета.

2. Дисковое хранилище.

Уже давным давно Apple придерживается политики не оснащать свои смартфоны слотом для карт памяти. В этом видится исключительно коммерческая составляющая: хочешь больше памяти — купи более дорогую модель iPhone. Конечно, для мобильной продукции Apple есть переходники, позволяющие подключить «флешку» к смартфону, по они все достаточно громоздкие, занимают слот для подключения зарядки (или, через переходник, наушников).

У Samsung другой подход. Хотя Galaxy Note 9 и поставляется со 128 или 512 гигабайтами встроенной памяти, однако у всех моделей есть поддержка карт microSD объемом до 512 гигабайт. Получается, что тут Note 9 обставляет iPhone X сразу по двум характеристикам — наличию слота для карт расширения и модели с 512 гигабайтами в противовес максимальному хранилищу в 256 гигабайт у устройства от Apple.

3. Стилус

Стив Джобс стилусы ненавидел. «Кому нужен стилус?», — эта фраза прозвучала из уст Джобса в 2007 году во время презентации первого iPhone. Однако через несколько лет после выхода Samsung Galaxy Note со стилусом в Apple поняли, что существует определённая группа пользователей, которые рисуют. Главный дизайнер Apple Джонни Айв говорил: «Мы обнаружили, что есть группа людей, которые оценят инструмент, позволяющий рисовать так, как вы не сможете пальцами. И я подозреваю, что это не маленькая группа людей. Я не думаю, что она ограничена теми из нас, кто ходил в художественную школу». В результате, Apple выпустила инструмент для рисования Apple Pencil, работающий с планшетом iPad Pro.

Конечно, стоит отметить, что стилус «яблочная» компания выпустила именно для планшета. Со смартфонами все также предполагается взаимодействовать без помощи карандашика. Однако учитывая растущие диагонали фаблетов, грань между планшетом и смартфоном стирается. Важной особенностью нового Galaxy Note 9 стало усовершенствованное перо S Pen. Теперь оно распознает до 4096 нажатий, связывается со смартфоном по протоколу Bluetooth и может выступать в роли внешнего инструмента управления, например, для спуска затвора камеры или выстрелов в играх. Дабы подчеркнуть, что стилус теперь не просто стилус, производитель окрасил его в цвет, отличный от основного оттенка корпуса.

4. Новые функции камеры

Note 9 получил две обновленные камеры — аналогичные тем, что установлены в S9+. Камера с апертурой f/2,4 используется для снимков при хорошем свете, а f/1,5 — при недостаточном освещении. Также стоит отметить поддержку оптической стабилизации изображения, оптического же зума без потери качества, а также портретный режим с возможностью настройки фокуса на уже готовом снимке и съемкe slo-mo при 960 к/с.

Однако особого внимания заслуживают новые программные функции камеры, которых не найти в iPhone. В программное обеспечение Note 9 добавили алгоритмы, позволяющие распознавать неудачные фотографии. Сразу после съемки в приложении камеры появляется небольшая подсказка о том, что снимок размыт, засвечен или на нём кто-то моргнул. Не нужно открывать фотогалерею, чтобы проверить качество получившегося снимка.

Note 9 автоматически распознает содержание снимка и оптимизирует настройки цвета под одну из 20 предустановленных сцен: еда, портрет или ночная съемка.

5. DeX Ещё одна интересная программная функция в новом Samsung Note 9, DeX, предоставляет возможность работы с контентом смартфона в режиме рабочего стола ПК: большой экран, полноразмерная клавиатура и мышь. Для использования приложений, просмотра документов и просмотра видео в режиме рабочего стола ПК просто подключите телефон к внешнему монитору. He этом телефоном можно продолжать пользоваться, даже если он подключен к Samsung DeX. Поэтому, используя интерфейс Samsung DeX на мониторе, можно открывать ваши любимые приложения на телефоне

Смартфон при этом можно использовать как тачпад и сенсорную клавиатуру; кроме того, вы можно писать или рисовать на нем с помощью S Pen.