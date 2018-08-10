В России стартовали продажи ультрабука ASUS ZenBook S

Компания ASUS объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S (UX391). Это портативный компьютер, отличающийся компактными размерами, малым весом, высокой производительностью и прочностью, соответствующей военному стандарту армии США MIL-STD-810G. Это устройство отмечено наградой выставки Computex 2018 в номинации «Лучший выбор года» и золотой медалью в категории «Лучший выбор».

ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной 12,9 мм. Устройство доступно в двух цветовых исполнениях: темно-синем (Deep Dive Blue) и бордовом (Burgundy Red) с металлический окантовкой цвета розового золота и ставшим знаковым для всей серии Zen рисунком из тончайших концентрических окружностей на поверхности крышки. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки автоматически задает угол наклона клавиатуры 5,5°. ZenBook S оснащен процессором Intel Core 8-го поколения и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe x4. Аккумулятор устройства обеспечивает до 13,5 часов автономной работы. Два из трех установленных в нем портов USB Type-C наделены поддержкой интерфейса Thunderbolt 3.

Цены на ZenBook S начинаются в России от 75 990 рублей. Ноутбуки уже доступны в продаже в «М. Видео» и магазинах ASUS.

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