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Премиум-версию Oppo Find X раскупили за четыре секунды
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Премиум-версию Oppo Find X раскупили за четыре секунды 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
Oppo Find X Lamborghini Edition, специальная версия флагмана компании, поступила в продажу в Китае. Первая партия устройств разошлась за рекордно короткий промежуток времени — четыре секунды.
Как сообщалось ранее, аппарат получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 845, 8 Гб оперативной и 512 внутренней памяти. Устройство оснастили двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп и батареей ёмкостью 3730 мАч.
Oppo Find X Lamborghini Edition работает на Android 8.1 Oreo. В комплекте со смартфоном пользователи получили футляр, зарядное устройство и наушники с логотипом Lamborghini.
Ранее News.ru рассказал, как Samsung представил в Нью-Йорке Galaxy Note 9.
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