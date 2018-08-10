Премиум-версию Oppo Find X раскупили за четыре секунды

Oppo Find X Lamborghini Edition, специальная версия флагмана компании, поступила в продажу в Китае . Первая партия устройств разошлась за рекордно короткий промежуток времени — четыре секунды.

Как сообщалось ранее, аппарат получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 845, 8 Гб оперативной и 512 внутренней памяти. Устройство оснастили двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп и батареей ёмкостью 3730 мАч.

Oppo Find X Lamborghini Edition работает на Android 8.1 Oreo. В комплекте со смартфоном пользователи получили футляр, зарядное устройство и наушники с логотипом Lamborghini.