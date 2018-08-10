LEAGOO S10 получит 6,2-дюймовый дисплей и двойную камеру с AI

Смартфон LEAGOO S10 может стать одним из самых интересных на китайском рынке. Компания решила выпустить достаточно мощный смартфон на базе MediaTek Helio P60 AI CPU с 6 гигабайтами оперативной памяти и интересными особенностями. Главными фишками устройства являются, пожалуй, камера и дисплей.

Если верить последнем пресс-релизу LEAGOO S10 получит большой 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. Сзади будет стоять двойная камера Sony с датчиками на 20 и 5 мегапикселей. Искусственный интеллект будет поддерживать не только режимы камеры, но и другие функции аппарата. Приятно, что производитель будет просить за смартфон менее $300.