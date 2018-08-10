Palm сможет удивить: раскрыта внешность и характеристики Palm Pepito

Компания Palm известна многим своими удивительными и революционными на тот момент смартфонами. В 2011 году компания продвигала управление жестами, и только спустя 7 лет производители стали их использовать.

Palm Pre 3 стал последним телефоном компании. Представлен он был в 2011 году:

Заметьте, уже тогда компания использовала трендовое закругление углов дисплея. Да, сам дисплей не имел физических закруглений, но идея была понятна.

В 2018 году Palm снова попытается создать революцию, которая давно назревает. Рынку необходим новый игрок. Коллеги из AndroidCentral опубликовали эксклюзивную информацию и изображение ожидаемого смартфона Palm с кодовым наименованием «Pepito». Финальное название устройства будет, конечно, иным. Выглядит Pepito следующим образом:

Интригует, не так ли? Больше всего удивляет оболочка, которая сильно отличается от iOS и Android. Она очень напоминает Watch OS от Apple . Но ведь часы и смартфон — это разные вещи. Да, но не в случае с Pepito, ведь смартфон, согласно коллегам, оснастят 3,3-дюймовым HD-дисплеем. И в таком случае подобный интерфейс выглядит очень выигрышно.

Pepito получит аккумулятор на 800 мАч, процессор Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для подобных габаритов железо откровенно мощное, а HD-разрешение при 3,3 дюймах даст четкую картинку. Работать смартфон будет на Android 8.1.

Palm Pepito уже сейчас можно назвать самым необычным смартфоном этого года. У аппарата есть конкурент Jelly Pro с 2,45-дюймовым дисплеем, но в его случае оболочка не оптимизирована под столь небольшую диагональ.

Очень интригуют ребята из Palm. Ждем больше подробностей.

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