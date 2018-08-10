Ритейлеры рассказали о резком росте популярности trade-in в России 

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Производитель чипов для Apple оценил последствия атаки вируса на свои фабрики

Перевод госсектора на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд рублей

В «Сбербанке» рассказали о странах, где у россиян похищают средства с банковских карт чаще всего