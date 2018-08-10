Ритейлеры рассказали о резком росте популярности trade-in в России 

В объединенной компании «Связного» и «Евросети» рассказали, что во втором квартале 2017 года в двух розничных сетях приносили на обмен 1500 смартфонов, а во втором квартале 2018 года — уже 100 тысяч аппаратов. Отмечается, что именно на второй квартал 2018 года пришелся резкий рост популярности trade-in. По сравнению с первым кварталом покупатели сдали в 8,3 раза больше устройств.
В «Связном-Евросети» объясняют рост интереса к программе расширением географии услуг и увеличением количества брендов электроники, которые можно обменять.
Так, в июле 2017 года программа была доступна только в 113 магазинах сети и обменять можно было только iPhone, то теперь точек 5500 и ритейлер принимает аппараты восьми брендов (Apple, Samsung, Huawei и Honor, LG, Xiaomi, Nokia и Sony). Также в «Связном» можно обменять еще и ноутбуки или планшет.
В «М. Видео» заявили о десятикратном росте принятых аппаратов по программе trade-in. Представитель компании считает, что причиной является общий рост популярности услуги и рост числа магазинов, где доступен этот сервис.
«Вымпелком» также рассказал о росте популярности trade-in. Показатель второго квартала 2018 года вырос в три раза по сравнению с первым кварталом 2018 года. В МТС заявили, что за тот же период рост произошел в три раза.