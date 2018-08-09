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Смотрим по сторонам: конкурс «Железная готовность» устремился к финишу
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Смотрим по сторонам: конкурс «Железная готовность» устремился к финишу 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Что важнее всего для игрового ноутбука? Full HD-дисплей 15,6" с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой? Мощная игровая видеокарта NVIDIA GTX 1070 8 ГБ GDDR5 в комплекте с шестиядерным процессором Intel Core i7-8750H? Система охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнений? Может, 16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666? А как насчёт геймерской клавиатуры с четырехзонной подсветкой AURA? Имеют ли значение два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ? А два динамика на 3,5 Вт и разъём под гарнитуру?
Мы считаем, что нет ничего неважного, если ноутбук предназначен для современных игр. А именно такова роль топового ноутбука ASUS ROG Strix Scar II! В хорошей системе отличная периферия не менее значима, чем мощная начинка. И лишний раз подтвердит это новое задание нашего конкурса «Железная готовность».
И ещё одно важное: если набрать не менее 21 балла до 13 августа 2018 года включительно, а потом победить в розыгрыше, который мы проведём не позднее 15 августа, то можно стать владельцем ноутбука ASUS ROG Strix Scar II!
В конкурсе открыто предпоследнее задание, так что совсем скоро судьба ноутбука будет решена. Не медлите, главный приз не станет вас ждать!
Этот ноутбук будет моим! | Об ASUS ROG Strix Scar II
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