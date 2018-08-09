YouTube стал рекомендовать лучшие смартфоны для видео. Но там нет iPhone

Но там нет iPhoneПару часов назад Samsung показал флагманский Galaxy Note9. Во время анонса глава Samsung отметил, что Note9 входит в число девайсов, которым присвоено звание «Рекомендовано YouTube».

Если вы впервые слышите о подобном «звании», не беспокойтесь, вы ничего не пропустили. Google только запустила подобную программу.

На сегодняшний день в список попали девайсы, которые поддерживают режим панораммного видео, 4K-декодирование, DRM, новые кодеки и повышенную частоту кадров при воспроизведении.

На странице смартфонов, которые YouTube рекомендует для просмотра видео, есть Galaxy Note9, Sony Xperia XZ2 Premium, HTC U12+, OnePlus 6, LG G7 ThinQ и еще ряд девайсов.