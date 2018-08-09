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YouTube стал рекомендовать лучшие смартфоны для видео. Но там нет iPhone
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YouTube стал рекомендовать лучшие смартфоны для видео. Но там нет iPhone 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Но там нет iPhoneПару часов назад Samsung показал флагманский Galaxy Note9. Во время анонса глава Samsung отметил, что Note9 входит в число девайсов, которым присвоено звание «Рекомендовано YouTube».
Если вы впервые слышите о подобном «звании», не беспокойтесь, вы ничего не пропустили. Google только запустила подобную программу.
На сегодняшний день в список попали девайсы, которые поддерживают режим панораммного видео, 4K-декодирование, DRM, новые кодеки и повышенную частоту кадров при воспроизведении.
На странице смартфонов, которые YouTube рекомендует для просмотра видео, есть Galaxy Note9, Sony Xperia XZ2 Premium, HTC U12+, OnePlus 6, LG G7 ThinQ и еще ряд девайсов.
Но там нет iPhone X, iPhone 8 или 8 Plus. Apple, не пора ли задуматься над тем, почему для крупнейшего видеохостинга твои смартфоны не авторитет?
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