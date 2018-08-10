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В список лучших смартфонов для YouTube не попали iPhone
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В список лучших смартфонов для YouTube не попали iPhone 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: N+1
Команда видеосервиса YouTube опубликовала список смартфонов, которые обеспечивают «лучшие впечатления» при просмотре роликов. Интересно, что в этот список не вошла ни одна модель iPhone.
На первом месте расположился Samsung Galaxy Note 9, анонсированный буквально вчера. Помимо него, выделяются ещё восемнадцать смартфонов, включая Sony Xperia XZ2 Premium, HTC U12+, LG G7 Thinq, Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Sony Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2, Nokia 8 Sirocco, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S8 и S8+, S9 и S9+, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro, LG V30, а также Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.
При оценке учитывались такие параметры, как поддержка HDR, 4K и 360-градусных видео, роликов с высокой частотой кадров и кодеков «следующего поколения».
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